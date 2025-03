Futebol feminino - Pela 1ª rodada do Brasileirão, no sábado, tem Inter x Bahia e Juventude x América-MG, às 16h. No domingo, jogam Cruzeiro e Grêmio, às 18h30min. Conmebol - A entidade organizará uma reunião na próxima quinta-feira para debater os recentes casos de racismo no futebol sul-americano. A entidade convidou "embaixadores dos governos dos países que compõem a Conmebol e representantes das Associações Membro da Confederação". Olimpíadas - Kirsty Coventry, ex-nadadora, recordista mundial, campeã olímpica e ex-ministra do Esporte do Zimbábue, será a próxima presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). É a primeira mulher a dirigir a maior entidade do esporte mundial, responsável pelas Olimpíadas. Nome preferido do atual presidente, o alemão Thomas Bach, Coventry foi eleita em um único turno de votação nesta quinta, em Costa Navarino, na Grécia, em uma demonstração de força não projetada pelos analistas. Racismo - Clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) divulgaram nesta quinta um manifesto repudiando a declaração de Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, que usou a expressão "Tarzan sem Chita" ao comentar a possibilidade de os times brasileiros abandonarem a Libertadores. A fala do mandatário ocorre dias após caso de racismo contra Luighi, jogador do Palmeiras, em torneio sub-20 da entidade. Segundo os membros, trata-se de uma "analogia de evidente cunho racista e preconceituoso." O Flamengo foi o único time do grupo a não assinar o comunicado Vandalismo - O Maringá informou que seu ônibus foi apedrejado após a vitória por 3 a 0 sobre o Athletico-PR, que tirou o Furação da final do Campeonato Paranaense. A delegação estava no veículo no momento do episódio. Duas janelas do ônibus foram atingidas e quebradas, mas não houve feridos. A partida aconteceu na Ligga Arena, casa do clube derrotado. Fórmula 1 - A competição continua neste final de semana com o GP da China, segundo das 24 etapas da temporada. A corrida vai acontecer no Circuito Internacional de Xangai. A corrida sprint ocorre à meia-noite de sábado, e a classificação principal às 4h. A corrida principal está marcada para às 4h de domingo.