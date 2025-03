Liga das Nações - Pelo jogo de ida das quartas de final, às 16h45min, jogam Croácia x França, Holanda x Espanha, Itália x Alemanha e Dinamarca x Portugal. Inter - O Colorado se reapresenta nesta quinta, após o título gaúcho, visando a forte sequência de jogos que está por vir. Nos próximos dois meses, serão disputados 18 jogos. O técnico Roger Machado não terá Rochet, Carbonero, Borré e Valencia nos nove dias de treinamentos. Os quatro foram convocados por suas seleções para as Eliminatórias Sul-americana. Grêmio - O técnico Gustavo Quinteros e seus jogadores retornam nesta quinta ao CT Luiz Carvalho, para iniciar os preparativos com foco na sequência desgastante de jogos. Nos próximos dois meses, serão disputados 18 jogos pelo Tricolor. Villasanti, Aravena e Cristian Olivera desfalcam o elenco na preparação por terem sido convocados por suas seleções na Data Fifa. Racismo - O Ministério Público Federal instaurou, nesta quarta, um inquérito civil para apurar a atuação da CBF frente ao caso de racismo contra o jogador Luighi, do Palmeiras, durante a Libertadores sub-20 e sobre as fala do presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, que afirmou que a competição sem os brasileiros é como "Tarzan sem Chita". Ronaldo - A esposa do ex-atacante, Celina Locks, criticou nas redes sociais a falta de apoio do marido na tentativa de se candidatar à presidência da CBF. "Brasil é um país para sentir nojo". O ex-atleta oficializou no fim do ano passado sua intenção de se candidatar. No último dia 12, contudo, ele disse que desistiu da empreitada ao não receber o apoio de dirigentes das federações estaduais. Rafinha - O sonho do lateral de se aposentar em dezembro com a camisa do Coritiba foi abreviado para ontem após a polêmica participação no jogo de lendas do Bayern de Munique, sem o consentimento do clube. A ida à Alemanha repercutiu mal em Curitiba e o Coxa optou pela rescisão do contrato com o jogador de 39 anos. Ele havia se pronunciado na terça admitindo não comunicou os paranaenses. Tênis - Nesta quinta-feira, às 20h, João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Miami. O brasileiro encara o norte-americano Learner Tien. Bia Haddad também estreia hoje, às 20h. A paulista encara a qualifier tcheca Linda Fruhvirtova, 215ª colocada do ranking na quadra Grandstand.