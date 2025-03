Seleção brasileira - O Brasil deu sequência à preparação para o duelo com a Colômbia, nesta quinta, às 21h45min, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O último treino ocorre nesta quarta, com a definição da equipe do técnico Dorival Júnior. A provável escalação conta com Alisson; Vanderson (Wesley), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Rodrygo, João Pedro e Vinicius Júnior. Conmebol - Em meio às críticas pela falta de punições mais duras para coibir casos de racismo em partidas de futebol na América do Sul - com torcedores rivais chamando jogadores brasileiros de macacos -, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, afirmou que uma edição da Libertadores sem clubes do Brasil seria como "o Tarzan sem a Chita. Impossível". A declaração foi dada na noite de segunda, após o sorteio da fase de grupos do torneio. Domínguez pediu desculpas pelas declarações em nota publicada no início da tarde de ontem, em suas redes sociais. Palmeiras - A presidente Leila Pereira afirmou nesta terça que, juntamente com a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a Liga Forte União (LFU), enviou uma carta à Fifa pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. A ação ocorre após a fala de Alejandro Domínguez. Tênis - A Associação de Jogadores Profissionais de Tênis entrou com uma série de ações legais contra um "cartel" de órgãos reguladores da modalidade. Na mira da Associação estão os principais órgãos governamentais do esporte: a Federação Internacional de Tênis (ITF), a Associação de Tênis Profissionais (ATP), a Associação de Tênis Feminino (WTA), além da Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), responsável por supervisionar os esforços antidoping e anticorrupção do jogo. A PTPA foi fundada em 2019 e teve como um dos seus idealizadores o tenista sérvio Novak Djokovic. Gente - Lenda da ginástica olímpica, o japonês Akinori Nakayama morreu aos 82 anos, em decorrência de um câncer no estômago. A Associação Japonesa de Ginástica divulgou nota confirmando a morte do ex-atleta, que teria ocorrido em 9 de março. Nakayama foi seis vezes medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele foi introduzido no Hall da Fama da ginástica em 2005.