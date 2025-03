Eliminatória Sul-Americana - A Argentina divulgou nesta segunda-feira a lista de selecionados. A novidade é que Messi não está entre os convocados. Ele sofreu uma lesão muscular no último jogo com o Inter Miami. A lista é formada por Emiliano Martínez, Rulli, Benítez; Molina, Foyth, Cristian Romero, Pezzella, Balerdi, Otamendi, Medina, Tagliafico; Paredes, Enzo Fernández, De Paul, Palacios, Mac Allister, Perrone, Giuliano Simeone, Domínguez, Almada; González, Correa, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Santiago Castro. Apostas - O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham, enfrentou nesta segunda o início do julgamento por um suposto envolvimento por má conduta no que diz respeito às apostas esportivas. O jogador, que foi denunciado em maio de 2024, corre o risco de ser banido do futebol. As audiências têm previsão de duração de até três semanas. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) enviou no ano passado um documento ao West Ham acusando o atleta de violações de regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre os anos de 2022 e 2023. Tênis - Após conquistar o título do Challenger de Phoenix, nos EUA, João Fonseca foi confirmado nesta segunda como o número 60 do ranking da ATP. O tenista brasileiro foi quem mais subiu entre os 100 melhores do mundo. Ele conquistou 205 pontos na semana e escalou vinte posições. Surfe - A terceira etapa do Circuito Mundial teve um dia turbulento nesta segunda, em Portugal. Após quatro horas de espera pela melhora das condições, a competição começou com as quartas de final femininas. No entanto, a tempestade que se aproximava trouxe chuva forte, ventos intensos e um mar em crescimento, com apenas três baterias do Round de 32 masculino. Os únicos brasileiros a competirem no dia foram Yago Dora e Samuel Pupo, que se enfrentaram em uma disputa apertada. No fim, Yago levou a melhor com 7,57 contra 7,10 do compatriota, justamente na última bateria do dia. Motovelocidade - O MotoGP já tem data oficial para voltar ao Brasil. Nesta segunda-feira, a organização da categoria fez um evento no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para anunciar que em 29 de março de 2026 a competição retorna ao País. A última vez havia sido em 2004.