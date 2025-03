Veja como ficaram os potes para os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana

A fase Pré-Libertadores se encerrou nesta quinta-feira (13), com a classificação do Bahia em cima do Boston River e, dessa forma, estão definidos todos os participantes das fases de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana deste ano. Nesta segunda-feira, dia 17 de março, a partir das 20h (de Brasília), no Paraguai, serão sorteados os oito grupos de cada uma das competições.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia representarão o Brasil na Libertadores. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros na Sul-Americana.

Com exceção do Bahia, que veio da pré-Libertadores, nenhum outro time poderá enfrentar uma equipe conterrânea neste torneio ou na Sul-Americana. As partidas dos grupos se iniciam já no início deste mês de abril.

VEJA OS POTES DOS GRUPOS DA LIBERTADORES

Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-VEN e Universidad de Chile-CHI

Pote 4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU e Bahia

VEJA OS POTES DOS GRUPOS DA SUL-AMERICANA

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL

Pote 2: Guaraní-PAR, Paletino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG

Pote 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU

Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Melgar-PER, Corinthians e Boston River-URU