Leclerc lidera 2º treino livre para GP da Austrália de F-1; Bortoleto ficou em 18º

Charles Leclerc encerrou o primeiro dia de atividades em Melbourne, na madrugada desta sexta-feira (14), como o mais rápido no segundo treino livre para o GP da Austrália. O monegasco terminou com a melhor marca ao fazer 1min16s439 com a sua Ferrari. A McLaren completou os três primeiros lugares com Oscar Piastri em segundo e Lando Norris na terceira posição. Bortoleto foi o 18º.

O heptacampeão do mundo Lewis Hamilton, que faz a sua estreia na escuderia italiana, fechou a movimentação no quinto posto, atrás de Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, que ficou em quarto lugar. O atual tetracampeão Max Verstappen foi o sétimo colocado, na cola do francês Isack Hadjar (6º). Nico Hulkenberg, Lance Stroll e George Russell finalizaram o treino nas dez primeiras posições.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou com o 18ª tempo, completou 26 voltas, mas não conseguiu acompanhar o ritmo mais veloz imposto pelos pilotos de McLaren, Ferrari e Racing Bull, principalmente na parte final do treino.

A atividade marcou a disputa entre Ferrari e McLaren durante o tempo em que os carros ficaram na pista. Lando Norris, mais rápido no primeiro treino livre, chegou a ser o mais veloz, mas logo Oscar Piastri e Charles Leclerc acirraram a disputa pelo topo.

Hamilton chegou a dar sinais de que entraria na briga e ocupou a segunda colocação ainda no primeiro terço do TL2. No entanto, o britânico dedicou os 20 minutos finais da movimentação para testar o ritmo de corrida da sua Ferrari.

NORRIS É O MAIS RÁPIDO NO 1º TREINO LIVRE NA AUSTRÁLIA

Vice-campeão do ano passado, o britânico Lando Norris, da McLaren, foi o mais veloz no primeiro treino livre ao fazer 1min17s252. O espanhol Carlos Sainz, da Williams, foi o segundo, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari. O heptacampeão Lewis Hamilton obteve um tímido 12º lugar em sua estreia na Ferrari, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto levou a Sauber para a 15ª colocação. O tetracampeão Max Verstappen fez o quinto tempo.

Os primeiros 15 minutos foram dominados pelos pilotos protagonistas da temporada passada. O monegasco Charles Leclerc levou a Ferrari na primeira posição, seguido por George Russell (Mercedes) e Lando Norris. O tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) estava em quarto, à frente de Lewis Hamilton (Ferrari) e Carlos Sainz (Williams).

A sessão foi paralisada com pouco mais de vinte minutos para a limpeza da pista por causa de vários carros que levantaram brita ao passar pela curva 7. Com 35 minutos de atividades, Verstappen tornou-se o mais rápido, seguido por Russell. A surpresa foi Fernando Alonso, com Aston Martin, no quinto lugar, enquanto Hamilton caiu para a nona colocação.

A 23 minutos do final da sessão, Sainz obteve a melhor volta e quase no mesmo instante o britânico Oliver Bearman bateu a Haas, causando a bandeira vermelha e a paralisação do treino. Após dez minutos, os carros voltaram e finalizaram os trabalhos.

Confira os tempos do 2º treino livre do GP da Austrália:

1.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min16s439

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min16s563

3.º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1min16s580

4.º - Yuki Tsunoda (JAP/Racing Bulls), em 1min16s784

5.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min16s859

6.º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1min17s019

7.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min17s063

8.º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), em 1min17s161

9.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min17s279

10.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min17s282

11.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min17s302

12.º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min17s302

13.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min17s330

14.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min17s394

15.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine Renault), em 1min17s493

16.º - Andrea Kimi Antonelli(ITA/Mercedes), em 1min17s634

17.º - Liam Lawson (NZL/Red Bull Racing), em 1min17s640

18.º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), em 1min17s847

19.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min18s034

20.º - Oliver Bearman (GBR/Haas), sem tempo