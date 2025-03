Gre-Nal 446: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O jogo que vai definir a equipe campeã do Campeonato Gaúcho está chegando. Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (16), às 16h, no estádio Beira-Rio, pelo duelo de volta da grande final do Gauchão. Com uma significativa vantagem adquirida no jogo de ida, na vitória por 2 a 0, o Colorado precisa segurar a empolgação dos oito anos sem título e ter a inteligência para administrar o feito conquistado. Já o Tricolor carrega a obrigação de ganhar por no mínimo dois gols de diferença e fugir das atuações ruins dos últimos jogos para construir uma virada histórica. Quem anuncia a transmissão do Gre-Nal 446 é a RBS TV, o SporTV 3 e o Premiere.

A equipe colorada vem de uma semana livre focada nos preparativos para a decisão. Com os ingressos esgotados desde quarta-feira (12), o Beira-Rio estará lotado. Podendo se dar ao luxo de perder por até um gol, o técnico Roger Machado tem um leque de opções para montar a equipe. “Vai ser um equilíbrio de vários elementos que vai me fazer decidir quem começa de titular”, afirmou o técnico.

Do outro lado do duelo, o Grêmio teve um período escasso de treinamentos desde a partida de ida. Por conta da viagem ao interior de Minas Gerais, na qual enfrentou a equipe do Athletic, pela 2ª fase da Copa do Brasil, quando avançou nos pênaltis, o Tricolor dividiu as atenções. Visualizando o Gre-Nal 446, Gustavo Quinteros realizou, na quinta e sexta-feira, os primeiros treinos focados na finalíssima. Às vésperas da decisão, os jogadores participam da última atividade definitiva em busca do octacampeonato.

Inter - Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero (Wesley) e Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado.

Grêmio - Tiago Volpi; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Estêves; Camilo (Dodi), Villasanti e Monsalve; Cristian Olivera, Amuzu e Braithwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem - Marcelo de Lima Henrique, com Bruno Raphael Pires e Nailton Junior de Sousa Oliveira. No VAR, Rodolpho Toski Marques (PR) é o responsável.

SERVIÇO INTER X GRÊMIO

Local: estádio Beira-Rio;

Data e Hora: domingo (16), às 16h;

Transmissão: RBS TV, SporTV 3 e Premiere.