Campeonato gaúcho - O São José venceu o Brasil-Pel por 2 a 1 e garantiu a permanência na primeira divisão em 2026. O Pelotas, por sua vez, está rebaixado, após perder para o Avenida por 4 a 1. No próximo fim de semana, Brasil-Pel e Avenida fazem confronto direto para definir o segundo rebaixado; o Xavante precisa vencer e fazer saldo para escapar.

Campeonato gaúcho (2) - O Ypiranga é campeão da Taça Farroupilha. No sábado, o clube de Erechim venceu o São Luiz por 2 a 1 no Colosso da Lagoa (4x1 no agregado) e garantiu a conquista, que dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem.

Campeonato Carioca - O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, e está na final. O jogo de ida tinha sido 1x0 para o Rubro-Negro. A outra semifinal, entre Fluminense e Volta Redonda, não estava definida até o fechamento da edição; na ida, o Fluminense venceu por 4 a 0.

Campeonato Paulista - Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje, às 21h35min, no Allianz Parque, para definir quem vai à final do Paulistão. A disputa é em jogo único. Corinthians x Santos, que definiu a outra vaga, não terminou até o fechamento da edição.

Campeonato Mineiro - O Atlético-MG goleou o América-MG por 4 a 0, neste sábado, no Mineirão, e ficou mais perto do hexa. A partida de volta será na Arena Independência, no próximo sábado.

Racismo - O Palmeiras criticou, no domingo, as punições impostas pela Conmebol ao Cerro Porteño após o caso de racismo contra o atacante alviverde Luighi, durante jogo da Libertadores Sub-20 na última quinta-feira. O Cerro terá que pagar multa de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 288,4 mil) à Conmebol e jogará com portões fechados - uma pena "extremamente branda", segundo o clube brasileiro, que promete recorrer.

Esportes de inverno - Nicole Silveira fez história na sexta-feira, ao conquistar o 4º lugar no Mundial de Skeleton, em Lake Placid, nos Estados Unidos. A marca é o melhor desempenho de uma atleta brasileira em qualquer esporte olímpico de inverno desde 2001, quando Isabel Clark ficou em 12º lugar no Mundial de Snowboard.

Tênis - O fim de semana não foi bom para os brasileiros em Indian Wells. No sábado, Beatriz Haddad Maia foi eliminada na estreia pela britânica Sonay Kartal por 2 sets a 0 (6/2 e 6/1). Por sua vez, João Fonseca perdeu para o britânico Jack Draper por 2 sets a 0 (6/4 e 6/0).