Gre-Nal 445: ainda restam ingressos em três setores da Arena para a final do Gauchão

Às vésperas do Gre-Nal 445, a torcida do Grêmio não esgotou os ingressos e ainda há vagas para quem quiser ir à Arena assistir o clássico. O confronto válido pela partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, no sábado (8), às 17h45, na casa gremista, teve o início das vendas dos bilhetes para o público geral na quinta-feira (6). Conforme divulgado pelo clube, ainda restam entradas para os setores Gold Oeste, Gold Sul e Gramado Sul.