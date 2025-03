Grêmio enfrenta o algoz Corinthians pela Supercopa Feminina 2025

As gurias gremistas terão sua primeira partida do ano. No próximo domingo (9), às 16h, na Arena, o Grêmio enfrenta o Corinthians pela primeira rodada da Supercopa Feminina 2025. A partida é em formato eliminatório e com jogo único, no qual o mando foi decidido por sorteio. O empate leva o duelo para as penalidades.

LEIA TAMBÉM: Com novatos em Gre-Nal e sem Quinteros, Grêmio segue em busca do octa.



A primeira rodada do torneio marca o início do calendário de jogos do futebol feminino na temporada. As gurias gremistas conquistaram a classificação para o torneio através da posição no Campeonato Brasileiro de 2024, sendo a equipe gaúcha melhor colocada. As equipes presentes na Supercopa são Corinthians, São Paulo, Flamengo, Bahia, Sport Cruzeiro e Real Brasília.



O duelo marca, também, um reencontro com as algozes corintianas. O Grêmio disputou a competição uma única vez, em 2022. Na ocasião, as gremistas chegaram na final e foram derrotadas pelas Alvinegras por 1 a 0, de maneira melancólica. O gol da derrota aconteceu aos 49 minutos da etapa complementar. A primeira rodada do torneio marca o início do calendário de jogos do futebol feminino na temporada. As gurias gremistas conquistaram a classificação para o torneiosendo a equipe gaúcha melhor colocada. As equipes presentes na Supercopa são Corinthians, São Paulo, Flamengo, Bahia, Sport Cruzeiro e Real Brasília.O duelo marca, também,. O Grêmio disputou a competição uma única vez, em 2022. Na ocasião, as gremistas chegaram na final epor 1 a 0, de maneira melancólica. O gol da derrota aconteceu aos 49 minutos da etapa complementar.