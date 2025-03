Cuellar se lesiona no treinamento e desfalcará o Grêmio no Gre-Nal 445

Na reta final da preparação para o confronto decisivo do Campeonato Gaúcho, uma má notícia: Cuellar está fora do Gre-Nal 445. No treinamento desta quinta-feira (6), o camisa 6 apresentou um problema muscular e não estará apto para o jogo de ida contra o Inter, neste sábado (8), às 17h45min, na Arena.



O jogador relatou um desconforto na coxa esquerda e após a avaliação médica, ficou constatado um edema no músculo adutor da coxa dolorida. O volante seria o titular ao lado de Villasanti no clássico, porém, é difícil alimentar esperanças para um retorno breve do atleta.

Camillo deve assumir a primeira função do meio campo. O jogador vinha entrando recorrentemente no decorrer dos jogos na vaga de Cuellar e apresentou boas atuações nos poucos minutos praticados. Outra opção seria Dodi, o antigo dono da posição, mas as chances inclinam-se mais para o camisa 15.



O colombiano assumiu a vaga, que era de Dodi, ao lado de Villasanti no meio campo gremista nos últimos jogos e estava se preparando para iniciar seu primeiro clássico como titular na equipe. Junto ao paraguaio, Cuellar acumulava quatro jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.