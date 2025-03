Grêmio extrapola limite de estrangeiros e disputa por uma vaga está aberta para o Gre-Nal 445

Desde o início da janela de transferências, com as especulações de possíveis reforços para o Grêmio, a questão do limite de estrangeiros era debatida pela direção e comissão técnica. O número de jogadores que não nasceram no Brasil que podem ser relacionados para as partidas nacionais é de nove atletas. Para a primeira partida da decisão contra o Inter no próximo sábado (8), às 17h45min, na Arena, o técnico Gustavo Quinteros terá pela primeira vez dez estrangeiros aptos para atuar.

Voltando um pouco no tempo, após a vitória por 5 a 0 sobre o Pelotas na 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, o comandante gremista foi questionado sobre ter mais atletas de for do País do que o permitido nos jogos e respondeu dizendo que se adaptaria conforme o adversário. “Será de acordo com o jogo. Se precisarmos de mais força no ataque, poderemos usar mais estrangeiros no ataque. Se necessitamos ser mais fortes e sólidos na defesa, poderemos utilizar mais estrangeiros na defesa”, resumiu.

Agora, será preciso colocar a teoria em prática. No jogo contra o Juventude, no último sábado (1º), Quinteros levou oito atletas de outros países para o jogo - Villasanti, Cuellar, Cristian Olivera, Monsalve, Cristaldo, Braithwaite, Pavón e Arezo. Entretanto, para o Gre-Nal decisivo, o técnico terá o retorno do chileno Aravena e do belga Amuzu, ambos recuperados de lesão. Dessa forma, será preciso eleger um para ficar de fora do confronto.

As escolhas da comissão técnica, somada com as atuações dos jogadores, apontam uma disputa entre Arezo e os que retornam do departamento médico pela única vaga restante. O uruguaio é o único reserva da posição para Braithwaite, o que favorece em uma eventual escolha. Já Aravena havia participado de todos os jogos do ano até se lesionar contra o Ypiranga, na 8ª rodada. Amuzu, que chegou recentemente, foi o responsável pela assistência para o gol de Kike Olivera, na partida de ida das semifinais contra o Juventude, na Arena, e acumulava boas atuações. Uma boa dor de cabeça para a comissão técnica.