Fernando celebra retorno de Thiago Maia após negociação frustrada

As prévias do Gre-Nal 445 reúnem falas importantes dos protagonistas. Ontem, o volante Fernando concedeu entrevista coletiva após o treino no CT Parque Gigante, que ocorreu com os portões fechados. Com polêmicas no extracampo, o experiente jogador de 38 anos comentou sobre a situação de Thiago Maia, seu parceiro no setor. Depois da ida ao Santos ser cancelada por conta de um desacordo dos paulistas com o Flamengo — iam assumir a dívida colorada com o Rubro-Negro mas não apresentaram garantias suficientes —, o meio-campista está de volta a Porto Alegre e reintegrado ao grupo de jogadores.

"Estou muito contente com o retorno dele. Ele sempre busca o melhor e agora vai continuar nos ajudando. É um jogador super importante para nós", comentou o camisa 5. A tendência, no entanto, é que Maia fique fora do clássico. Ele não vem treinando nos últimos dias e, por isso, não deve recuperar o ritmo de jogo.

Além do volante, outros quatro jogadores esperam o aval do departamento médico. Há mais tempo lesionados, Alan Patrick, Wesley e Borré trabalham para estar na decisão. "São jogadores importantíssimos. Tivemos muitas dificuldades por conta dessas ausências. Sabemos que é difícil te-los disponíveis para o primeiro jogo, mas esperamos que eles façam esse esforço para estar na final", comentou Fernando.

Por fim, seu novo parceiro após a "saída" de Maia também é dúvida. Bruno Henrique deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o Caxias, no sábado, ao alegar um problema muscular na coxa. Mesmo partindo da ideia de que ele jogará o Gre-Nal, como informou o técnico Roger Machado na coletiva após o jogo, o camisa 8 ainda não apareceu treinando com bola e pode ser preservado.

Sobre a final. Fernando diz que "sempre foi meu objetivo desde que cheguei aqui. Sabemos da responsabilidade, da fome de ganhar títulos. Será uma final muito complicada, muito difícil, contra nosso grande rival, mas vamos fazer de tudo para conquistar o Gauchão e dar alegria para nosso torcedor".

O primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho está marcado para este sábado, às 17h45min, na Arena. A volta será no Beira-Rio, no final de semana seguinte. A tendência é que a partida seja marcada para domingo (16). De olho nos primeiros 90 minutos, o Inter encerra a preparação na sexta, com a definição da equipe de Roger.

Ainda ontem, o clube anunciou Fernando Rech, como novo diretor de futebol das categorias de base. Ele esteve no CT de Alvorada ee foi apresentado aos colaboradores do Celeiro de Ases.