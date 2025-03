Liga dos Campeões - Resultados desta quarta-feira pelas partidas de ida das oitavas de final da competição: Feyenoord 0x2 Inter de Milão, Benfica 0x1 Barcelona, Bayern de Munique 3x0 Bayer Leverkusen e PSG 0x1 Liverpool. Libertadores - Pela partida de ida da 3ª fase da competição, o Bahia visita o Boston River-URU, às 21h30min, no estádio Centenário, em Montevidéu. Bragantino - O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), informou que interrompeu na tarde desta quarta o protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, 19, jogador do sub-20 do clube. Em nota, o hospital informa ter tomado a decisão "devido ao quadro de reflexo de tosse presente" do paciente e que, por isso, "o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções". O protocolo será retomado caso o jogador não apresente mais nenhum reflexo. Copa do Mundo - Com a meta de conquistar o público americano, a competição terá um show de intervalo na decisão, prevista para acontecer no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Semelhante ao que acontece na National Football League (NFL) com o Super Bowl. A informação foi confirmada por Gianni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol. Fifa - A entidade divulgou nesta quarta que oferecerá US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em premiação aos 32 clubes participantes do Mundial de Clubes, que será disputado neste ano, nos Estados Unidos. Além disso, uma premiação "solidária" será destinada a times que não estarão no torneio. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os brasileiros que entrarão em campo pela competição, que começa em 14 de junho. Fórmula 1 - Tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc lideraram as sessões de testes da pré-temporada da Fórmula 1. O resultado, contudo, pede cautela à Ferrari, na avaliação do piloto de Mônaco. Para Leclerc, a melhor equipe da categoria continua sendo a McLaren, campeã do Mundial de Construtores na temporada passada. Tênis - Os brasileiros João Fonseca e Bia Haddad jogam nesta quinta pela Master de Indian Wiils. Fonseca joga às 16h contra o britânico Jacob Fearnley. Já Bia, junto da alemã Laura Siegemund, enfrenta as russas Diana Schneider e Mirra Andreeva, às 16h, na modalidade de duplas do torneio.