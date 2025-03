Filipe Luís torna Flamengo um time que não sofre gol

Filipe Luís costuma dizer que é "fissurado em atacar". Seu lema é montar um esquema ofensivo mesmo que isso, por vezes, custe caro. Porém, até o momento, o risco tem valido a pena. Em 2025, não só tem feito muitos gols como tem tornado o Flamengo praticamente impenetrável.

Com o elenco principal, por exemplo, o Rubro-Negro ainda não foi vazado no Campeonato Carioca, além de estar invicto. O primeiro jogo que Filipe Luís escalou seu grupo mais seleto foi na 5ª rodada da Taça Guanabara, quando venceu o Volta Redonda por 2 a 0. De lá para cá, foram 18 gols marcados e nenhum sofrido. A única vez que a equipe foi vazada com os jogadores principais foi na Supercopa do Brasil. Na ocasião, o Flamengo venceu por 3 a 1 o Botafogo e sagrou-se campeão.

O time tem conseguido manter a defesa sólida mesmo com desfalques. Danilo, Alex Sandro e Ayrton Lucas, por exemplo, já ficaram fora por lesões e o lateral-direito Varela tem atuado improvisado na esquerda. Na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, no jogo de ida das semifinais, Filipe Luís admitiu que o Flamengo correu riscos. Porém, o treinador deixou claro que não irá mudar a forma de atuar.

"Eu dou muito valor para a fase defensiva, que não é só zagueiro e lateral, é a equipe toda. Todos os jogadores participam. A fase defensiva é tão importante quanto a ofensiva. Sou fissurado em atacar, mas entendo que temos de saber defender. Poderíamos ter sofrido gol nesta terça-feira (4), em algum momento vamos correr esse risco. Mas se for para perder, quero que seja desse jeito. A longo prazo a fase defensiva tem o mesmo peso que a fase ofensiva", disse Filipe Luís.