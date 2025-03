Notas esportivas

Campeonato Gaúcho - Pela 4ª rodada do quadrangular do rebaixamento, tem São José x Avenida, às 19h, e Brasil de Pelotas x Pelotas, às 21h30min. Libertadores - Pelo jogo de ida da 3ª fase, às 19h, tem Melgar x Cerro Porteño-PAR. Depois, às 21h30min, jogam Barcelona-EQU e Corinthians. Liga dos Campeões - Resultados dos jogos de ida das oitavas de final do torneio europeu: Brugge 1x3 Aston Villa, Real Madrid 2x1 Atlético Madrid, PSV 1x7 Arsenal e Borussia Dortmund 1x1 Lille. Hoje, jogam a partir das 13h45min: Feyenoord x Inter de Milão. Depois, às 17h: Bayern x Leverkusen, Benfica x Barcelona e PSG x Liverpool. Neymar - As boas atuações pelo Santos parecem não ser suficientes para colocar o craque no radar do Barcelona. Ontem, o jornal espanhol Mundo Deportivo noticiou que o clube catalão não vê o atleta como prioridade sob o argumento de que o "perfil não encaixa". As razões são o nível técnico atual, já que ele vem se recuperando de uma grave lesão no joelho, e a idade do atacante, que completou 33 anos no início de fevereiro deste ano. Não é segredo que ele deseja retornar à Espanha no meio do ano. Botafogo - O alvinegro carioca avançou nas conversas para a renovação contratual do volante Gregore. Atualmente, o jogador tem vínculo válido até dezembro de 2026. O Glorioso busca estender o contrato do atleta até 2029. A informação inicial é do ge. As partes buscam um acordo que valorize o salário do volante, mas que também aumente a multa rescisória do atleta, atualmente em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 23,3 milhões). Bragantino - O jogador Pedro Severino, de 19 anos, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira, na Rodovia Anhanguera. Ele ficou gravemente ferido e está internado no Hospital Municipal de Americana, no interior de São Paulo. Segundo relatório da Polícia Rodoviária, o atleta do Massa Bruta foi diagnosticado com traumatismo craniano. Basquete - O Dallas Mavericks sofreu uma importante baixa em sua equipe para o restante da temporada da NBA. Kyrie Irving rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante o revés para o Sacramento Kings, na madrugada de ontem, e está fora do restante da competição.