Campeonato Gaúcho - Pelo jogo de ida de final da Taça Farroupilha, o São Luiz recebe o Ypiranga às 19h deste sábado. No domingo, pela 3ª rodada do quadrangular do rebaixamento, tem Avenida x São José, às 16h, e Pelotas x Brasil de Pelotas, às 19h. Corinthians - O clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, na tarde de quinta-feira. O jogador passou por exames médicos e estava no Brasil desde o início da semana. Ele rescindiu contrato com o Getafe, da Espanha, e chega sem custos até 31 de dezembro de 2025. Botafogo - Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Elias Manoel. O atleta assinou vínculo com o Glorioso até o final de 2027. Revelado pelas categorias de base do Grêmio, o jogador de 23 anos chegou ao New York Red Bulls, da MLS, em 2023. Em 84 jogos pela equipe, marcou 18 gols e distribuiu seis assistências. Palmeiras - Michael e Bruno Fuchs vestiram a camisa do Alviverde pela primeira vez na quinta-feira, em apresentação oficial. Defensores, poderiam até formar parceria na zaga do clube, mas sabem da concorrência grande com os intocáveis Gustavo Gómez e Murilo. Entusiasmados, celebraram a oportunidade e agradeceram o voto de confiança do técnico Abel Ferreira, responsável pelas contratações. Messi - Aos 37 anos de idade, o argentino tem planos para retornar ao Barcelona e jogar no novo Camp Nou antes de se aposentar dos gramados. A informação é do mesmo jornalista que cravou a transferência do argentino do PSG para o Inter Miami, em 2023: o espanhol Alex Candal, do DirecTV Sports. A nova previsão é que o estádio volte a ser utilizado entre setembro e novembro deste ano. O camisa 10 tem contrato com o Inter Miami até o final de 2025. Manchester City - O argentino Claudio Echeverri, de apenas 19 anos, se juntou aos ingleses na quinta-feira. O meia foi contratado junto ao River Plate em janeiro de 2024 e estava emprestado ao clube argentino desde então. John Textor - O dono da SAF Botafogo se livrou do risco de uma punição pesada, mas vai ter que pagar R$ 1 milhão para isso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O dirigente alvinegro estava denunciado por fazer acusações de manipulação de resultados sem mostrar provas.