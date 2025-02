Inter encaminha saída de Wanderson para o Cruzeiro

O atacante Wanderson está a caminho do Cruzeiro. Depois de três anos no Beira-Rio, o camisa 11 será repassado ao clube mineiro pelo perdão da dívida de Wesley, no valor de R$ 7 milhões. Existe, ainda, a possibilidade de uma compensação financeira irrisória ou o repasse de um atleta da base, de acordo com o dono da SAF da Raposa, Pedro Lourenço. Com a negociação quase finalizada, o jogador não deve estar em campo no duelo de sábado, contra o Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O meia Gustavo Prado é o principal cotado para assumir o posto.

LEIA MAIS: Inter prepara pacotão de reforços para reta final da janela de transferências

Comprado junto ao Krasnodar, da Rússia, em dezembro de 2022 — esteve emprestado ao clube naquela temporada —, Wanderson custou cerca de R$ 36 milhões aos cofres do Inter. Depois de viver seus melhores momentos em Porto Alegre entre 2023 e o início de 2024, o jogador de 30 anos passou por um declínio técnico no decorrer do ano passado e perdeu espaço no time titular. Detentor de um dos maiores salários do elenco, na casa dos R$ 900 mil mensais, ele tem contrato até o final de 2025 e poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.

Agora, o técnico Roger Machado conta com Vitinho, Carbonero e o próprio Prado compor a linha de três meio-campistas avançados no sábado. No departamento médico, seguem Alan Patrick, Wesley, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho.