Copa do Brasil - Na tarde desta quarta-feira, o Caxias venceu por 2 a 0 o Dourados, no estádio Fredis Saldivar, em Mato Grosso do Sul, e avançou para a segunda fase da competição. Os dois gols foram marcados por Tomas Bastos. Seleção brasileira - Arthur Elias não escondeu sua satisfação com o período de 10 dias de treinos da equipe feminina na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio. O técnico abriu mão da realização de amistosos da Data Fifa e aproveitou o período para dar entrosamento e fortalecer a identidade que busca na equipe nacional. CBF - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) declarou extinta a ação que questionava as regras eleitorais na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conferindo legitimidade ao processo que levou Ednaldo Rodrigues à presidência e encerrando o litígio envolvendo a entidade. Palmeiras - O clube apresentou nesta terça-feira, no Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, as contas referentes ao ano de 2024. Durante o exercício, foi arrecadado R$ 1,2 bilhão, com um superávit de R$ 198 milhões no período. Os números são um recorde para o Alviverde e para a gestão de Leila Pereira. Futebol internacional - Os principais jogadores do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez, foram multados pelo Comitê Disciplinar da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. O motivo foi o mesmo para ambos: o órgão considera que eles "violaram a política de colocar as mãos no rosto/cabeça/pescoço de um adversário", no duelo contra o New York City, dia 22 de fevereiro. Tênis - Thiago Monteiro avançou às oitavas da competição do ATP de Vinã del Mar, no Chile, com dura vitória em três sets diante de Juan Manuel Cerundolo, com 6/3, 3/6 e 7/6 (7/2) e terá novo hermano pela frente. O confronto da próxima fase será contra Camilo Carabelli, nesta quarta, às 18h50min. A brasileira Bia Haddad enfrenta hoje a eslovaca Rebecca ramková, pelas oitavas de final do Merida Open Akro. Fórmula 1 - O primeiro dia de testes da pré-temporada da categoria ficou parado por mais de uma hora por um motivo inusitado: houve uma queda de energia na região do circuito de Sakhir, no Bahrein. Lando Norris foi o mais rápido, com a McLaren parecendo estar bem equilibrada desde o início da sessão. E o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 12º, melhorando no finalzinho da sessão.