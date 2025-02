Copa do Brasil - Nesta quarta-feira, teremos três gaúchos disputando vaga para a segunda fase da competição. Às 16h, o Caxias enfrenta o Dourado-MS, no estádio Fredis Saldivar, em Mato Grosso do Sul. Os outros dois confrontos são entre Guarany-Bag x Altos-PI, às 19h, no Estrela D'alvia, em Bagé, e Oratório-AP x São José, às 20h, no Estádio Zerão, no Amapá. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Libertadores - Nesta quarta tem os confrontos de volta da Pré-Libertadores. São eles: Nublense (0)x(1) Boston River, às 19h, e, às 21h30min, Barcelona de Guyaquil (1)x(0) El Nacional e Corinthians (1)x(1) Universidad Central. Palmeiras - Alviverde recebeu liberação da Fifa para contratar Vitor Roque imediatamente. O atacante pode transferir-se para o clube ainda neste início de ano, é o que informou nesta terça-feira o jornal espanhol Sport. A publicação afirma ter ouvido do Barcelona, dono dos direitos do jogador, que a Fifa autorizou a negociação com o time brasileiro. Violência - O repórter Igor Melo, responsável pelo site Informe Botafogo, especializado na cobertura da equipe carioca, foi baleado por um policial militar da reserva na noite desta segunda-feira, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro. Igor deixava a casa noturna em que trabalha em uma moto de serviço de aplicativo quando, segundo sua mulher, teria sido confundido com um criminoso. Ronaldo Fenômeno - Em campanha eleitoral pela presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o ex-jogador Ronaldo Nazário disse em diversas entrevistas que seu objetivo é "recuperar o respeito pelo futebol brasileiro". O tom lembra o adotado em 2018, quando comprou o Real Valladolid e afirmou que em cinco anos o clube espanhol estaria entre os líderes do campeonato local, disputando vaga na Champions League. A realidade, no entanto, tem sido bastante diferente. Basquete - Já com a vaga garantida na Americup, a seleção brasileira masculina sofreu sua primeira derrota nas Eliminatórias da competição em jogo finalizado na madrugada desta terça-feira. O time nacional foi batido pelo Panamá por 81 a 74 justamente no encerramento da disputa que dá vaga na competição continental.