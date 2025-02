Gauchão - Resultados dos jogos do Quadrangular da Morte disputados neste final de semana. No sábado, em Pelotas, o Brasil foi derrotado por 3 a 2 pelo São José. Ontem, também na Zona Sul, Pelotas e Avenida empataram em 2 a 2. Já pelo jogo de volta da semifinal da Taça Farroupilha, em Erechim, nesta segunda, o Ypiranga recebe o Monsoon. Na ida, 1 a 1. Carioca - O Flamengo confirmou o favoritismo e assegurou o título da Taça Guanabara - 1º turno do Campeonato Carioca - no sábado, ao golear o Maricá, no Maracanã, por 5 a 0. A equipe, que precisava apenas obter o mesmo resultado que o Volta Redonda (que iniciou a 11ª e última rodada empatado com o Rubro-Negro, com 20 pontos) para garantir o troféu, viu o adversário ser derrotado pelo Boavista por 2 a 0. Mineiro - Goleiro do América-MG, Matheus Mendes sofreu xingamentos e ameaças pelas redes sociais após a equipe eliminar o Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro. América-MG e Cruzeiro empataram por 1 a 1 o jogo de volta da semifinal do Estadual no sábado. A decisão foi para os pênaltis e Matheus defendeu uma das cobranças. A decisão será contra o Atlético-MG que eliminou a Tombense após nova vitória, dessa vez por 2 a 0. Robin van Persie - O ex-atacante foi anunciado ontem como novo técnico do Feyenoord, equipe que está nas oitavas de final da Champions. Aos 41 anos, o astro do Arsenal e da seleção holandesa vinha treinando o Heerenveen, da 1ª divisão da Holanda. Ele iniciou e encerrou a carreira como atleta no Feyenoord. Tênis - Um título completamente brasileiro. Esta nova sensação foi vivenciada por Marcelo Melo e Rafael Matos na madrugada deste domingo na final do Rio Open. Os brasileiros bateram os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5) na final do torneio, trazendo para o País a primeira conquista 100% de atletas da casa na história do campeonato, que começou em 2014. Basquete - Em sua melhor atuação disparada pelo Los Angeles Lakers, Luka Doncic marcou 32 pontos e comandou a vitória da equipe da Califórnia por 123 a 100 sobre o Denver Nuggets, fora de casa, neste sábado. O armador esloveno fez um "double-double" com dez rebotes e ainda distribuiu sete assistências - geralmente passes longos para LeBron James - e roubou quatro bolas.