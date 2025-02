Campeonato Gaúcho - No domingo serão realizados os confrontos de volta da semifinal da Taça Farroupilha. Ypiranga e Monsoon se enfrentam no Colosso Da Lagoa, em Erechim, às 16h. O último confronto do dia ocorre às 19h, entre Guarany-Bag e São Luiz, no Estádio Estrela D'alva, em Bagé. Já a segunda rodada do Quadrangular do Rebaixamento começa nesta sexta, na partida entre Brasil-Pel x São José, no Bento Freitas, em Pelotas, às 19h. O segundo jogo da rodada acontece no domingo, às 16h, no Estádio Boca do Lobo, em Pelotas, para Pelotas x Avenida. Fluminense - Depois de sucesso e títulos com a camisa do Atlético-MG, o volante Otávio resolveu trocar de ares e aceitou a "irrecusável" proposta do tricolor carioca. Apresentado nesta quinta-feira, mostrou enorme ambição por fazer história na nova casa, na qual quer se eternizar com troféus e grandes apresentações. O volante foi um pedido do técnico Mano Menezes, que queria aumentar ainda mais a experiência do grupo. 'Batizado' pelos novos companheiros ao passar por um corredor levando tapas e petelecos, o atleta citou a grandeza do clube para explicar o motivo de aceitar a proposta. Santos - O clube anunciou a contratação do centroavante Deivid Washington. Ele chega por empréstimo junto ao Chelsea, firmado até dezembro de 2025. O contrato tem opção de compra fixada, mas de valor não divulgado. O "efeito Neymar" pesou a favor. Santos 2 - O streamer Gaules, que é presidente do time de fut7 G3X, afirmou que Neymar convocou Kelvin Oliveira para o Peixe. "Não vou esconder, Neymar entrou em contato com Kelvin faz um tempo, está com um desejo de ter Kelvin no Santos, jogar com ele", disse o streamer em sua live na plataforma Twitch. Tênis - A brasileira Bia Haddad e sua dupla, a alemã Laura Siegemund perderam, na manhã desta quinta, por 2 sets a 0 (6/3, 10/7 e 6/4) para a dupla formada pela tcheca Katerina Siniakova e a americana Taylor Townsend nas quartas de final e se despedem do Aberto de Dubai. A semifinal ocorre nesta sexta, às 8h. O também brasileiro, Thiago Monteiro se despediu da competição na madrugada de quinta-feira. O ex-número 1 do Brasil foi eliminado de virada pelo taiwanês Chun-Hsin Tseng por 2 sets a 1, com parciais de (7/6 (7/4), 3/6 e 6/4).