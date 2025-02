Racing x Botafogo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Botafogo vai à Argentina encarar o Racing, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Ainda sem treinador, o clube carioca encara os primeiros 90 minutos da decisão com o interino Cláudio Caçapa na casamata — a volta está marcada para o dia 27, no Estádio Nilton Santos. A transmissão fica por conta da ESPN e do Disney Plus.