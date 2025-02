Liga dos Campeões - Resultados dos confrontos de volta dos playoffs disputados ontem: Borussia Dortmund* 0x0 Sporting; PSG* 7x0 Stade Brest; Real Madrid* 3x1 Manchester City e PSV x Juventus não havia terminado até o fechamento da edição - *classificados. Campeonato Gaúcho - Nesta quinta. começam as semifinais da Taça Farroupilha. Guarany-Bag, Monsoon, São Luiz e Ypiranga disputam o título da competição que garantirá uma vaga na Copa do Brasil 2026. Além da vaga assegurada, os dois melhores colocados estarão na Série D do ano que vem. Exceto o Ypiranga, que já está na C. O primeiro confronto válido pela partida de ida, ocorre às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, entre Monsoom x Ypiranga. A partida que encerra o dia, acontece às 21h30min, no estádio 19 de Outubro, em Ijuí, entre São Luiz x Guarany-Bag. Tênis - NEsta quarta, Carlos Alcaraz venceu o italiano Luca Nardi por 2 sets a 1 (6/1, 6/4 e 6/3) e se classificou para às quartas de final do Aberto de Doha, na modalidade individual, que ocorre às 11:30 de hoje, em partida contra o tcheco, Jiri Lehecka. Tênis 2 - No formato de duplas do Aberto de Dubai, a brasileira Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund venceram, nesta quarta, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3) a holandesa Demi Schuurs e a americana Asia Muhammad pelas oitavas de final. A dupla vencedora joga hoje, às 8h10min, pelas quartas de final contra a tcheca Katerina Siniaková e a americana Taylor Townsend. NFL - A ideia do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é ter a National Football League por um longo período de tempo na capital paulista. No evento em que oficializou o Los Angeles Chargers como mandante na partida de 2025, o político brincou sobre o interesse de outras cidades e países em receber a partida - já que a capital paulista foi a primeira a sediar um jogo da liga na América Latina e no hemisfério sul. "Todo mundo está querendo namorar vocês (NFL), mas nós (São Paulo) somos a primeira namorada", disse o prefeito.