Liga dos Campeões - Resultados dos confrontos de volta dos playoffs disputados nesta terça: Milan 1x1 Feyenoord*; Atalanta 1x3 Club Brugge*; Benfica* 3x3 Monaco e Bayern de Munique* 1x1 Celtic. Hoje, fechando os duelos de volta jogam, às 14h45min, Borussia Dortmund (3) x (0) Sporting; e, às 17h, PSG (3) x (0) Stade Brest; Real Madrid (3) x (2) Manchester City e PSV (1) x (2) Juventus - *classificados. Gauchão - Nesta quarta começa a 1ª rodada do Quadrangular de Rebaixamento. Avenida, Brasil-Pel, Pelotas e São José terão a última oportunidade de lutar pela permanência na elite do futebol. Serão um total de seis partidas, todos contra todos, ida e volta que, ao final, sobrará apenas dois na primeira divisão. Às 19h, tem São José x Pelotas, e, às 21h30min, jogam Avenida x Brasil-Pel. Libertadores - Pelo jogo de ida da 2ª fase, às 21h30min, o Corinthians visita o Universidad Central, no estádio Olímpico, em Caracas. Futebol brasileiro - Um grupo de jogadores declarou guerra aos gramados sintéticos e iniciou uma campanha nas redes sociais. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Lucas Moura, Gabigol, Gerson, Cássio, Coutinho, Bruno Henrique e Alan Patrick usaram seus perfis nesta terça-feira para publicar a mesma mensagem contrária aos campos artificiais. "Futebol profissional não se joga em gramado sintético" é o lema principal desse movimento. Robinho - O STJ colocou na pauta um embargo de declaração protocolado pela defesa do ex-jogador para que a pena homologada possa ser revista. Ele está preso desde março de 2024 por estupro cometido em 2013, na Itália. O pedido da defesa está na pauta da Corte Especial para uma sessão virtual com início em 13 de março. O encerramento será em 19 de março. Tênis - Novak Djokovic tornou público o descontentamento de vários jogadores envolvendo os desdobramentos do caso de Jannik Sinner. Segundo ele, a maioria perdeu a fé nas autoridades antidoping após a suspensão de três meses imposta ao número 1 do ranking, e há um sentimento generalizado de que um "favoritismo" está sendo demonstrado às maiores estrelas do esporte. Tênis 2 - Thiago Monteiro, 99° no ranking mundial, enfrenta na manhã desta quarta, às 10h, o taiwanês número 83 do ranking, Tseng Chun-hsin pelas oitavas de final do Rio Open.