Liga dos Campeões - Na tarde desta terça, conheceremos os primeiros quatro times que avançam às oitavas da competição. Os duelos são válidos pelas partidas de volta dos playoffs da maior competição europeia do mundo. Dando início aos confrontos, às 14h45min, jogam Milan (0) x (1) Feyenoord, e às 17h, tem Atalanta (1) x (2) Club Brugge, Benfica (1) x (0) Mônaco e Bayern de Munique (2) x (1) Celtic. Libertadores - Nesta terça começa o torneio para os brasileiros. O Bahia, que retorna à competição após 13 anos, vai precisar encarar 3.560 metros de altitude para o confronto de ida da 2ª fase da Pré-Libertadores contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia. Neymar - Na vitória de 3 a 1 do Santos sobre o Água Santa, o craque santista marcou o primeiro gol na sua volta à Vila Belmiro e deu uma assistência para o gol de Guilherme. Além da vitória e da boa atuação do Camisa 10, o pai do craque afirmou que ele não pretende ir embora no meio do ano como diz o contrato, e que o curto acordo é para dar tempo para o clube "se reestruturar". Seleção brasileira - O Brasil é campeão do Sul-americano sub-20 pela 13ª vez. Apesar da atuação ruim, a seleção venceu por 3 a 0 o Chile e com a derrota da Argentina por 3 a 2 para o Paraguai, o time canarinho ficou com a taça. Os gols foram marcados por Deivid Washington, Pedrinho e Ricardo Mathias. A equipe terminou o hexagonal final com 13 pontos, contra 10 dos Hermanos, e invicto nesta fase do torneio. Tênis - Beatriz Haddad Maia amargou uma dura derrota no WTA 1000 de Dubai, na manhã de ontem, ao perder na estreia para a russa Anastasia Potapova (33ª do ranking) por 2 sets a 0, (6/3 e 6/0) em 1h15min de confronto. Na segunda parcial, a brasileira não conseguiu vencer sequer um game. Basquete - Uma das grandes atrações da NBA, o All-Star Games, jogo que reúne as grandes estrelas da competição, pode extrapolar fronteiras e vir parar no Brasil. Giannis Antetokounmpo, astro do Milwaukee Bucks, sugeriu no X, antigo Twitter, que a atração fosse disputada no Rio em 2027. Surfe - A WSL anunciou a realização do Desafio de Ondas Gigantes que será realizado hoje na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Os surfistas enfrentam ondas que podem atingir entre 7,5 e 12 m.