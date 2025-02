Notas esportivas

Surfe - Italo Ferreira é o primeiro campeão da etapa da WSL na piscina de ondas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. No domingo, o brasileiro registrou 17,27 no somatório e confirmou o título antecipadamente, na final contra o indonésio Rio Waida (14,5).

Atletismo - No domingo, o ugandês Jacob Kiplimo, de 24 anos, terminou a meia-maratona de Barcelona em 56min40s, novo recorde mundial para a distância de 21km. A marca supera em 50s a registrada pelo etíope Yomif Kejelcha em Valencia (2024).

Tênis - O Brasil tem um novo tenista campeão em torneios da ATP. João Fonseca venceu Francisco Cerundolo, da Argentina, por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6), neste domingo, e garantiu o título do ATP 250 de Buenos Aires. A conquista é a primeira de Fonseca nos principais torneios da ATP.

Tênis 2 - Número 1 do mundo, Jannik Sinner ficará de fora das quadras por 3 meses. A suspensão do italiano de 23 anos vem após acordo com a Agência Mundial Antidoping, em razão de dois testes positivos para drogas no ano passado. Sinner voltará a tempo de disputar o próximo Grand Slam, em Roland Garros.