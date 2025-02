Cerca de 3 mil pessoas participam de corrida noturna em Capão da Canoa

Mesmo com a chuva que atingiu Capão da Canoa neste sábado (15), cerca de três mil pessoas participaram da corrida noturna Summer Night Run na orla do município do litoral gaúcho. O evento é organizado pelo Hospital Moinhos de Vento e pela Run Sports, e os corredores percorreram trajetos de 3, 5 e 10 quilômetros nas categorias feminino e masculino adulto.

• LEIA TAMBÉM: Ítalo Ferreira é campeão na piscina de ondas de Abu Dabi e cita Senna em comemoração



Na oportunidade, os participantes foram recebidos com música, projeções de vídeos e efeitos de luzes, criando um ambiente festivo e animado à beira-mar. Além disso, os atletas tiveram acesso a atividades de aquecimento e alongamento antes da largada.



"Como instituição de saúde, nosso compromisso vai além do tratamento de doenças. Incentivar práticas esportivas é essencial para a promoção da saúde e da qualidade de vida", destaca Melina Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital Moinhos de Vento.



Os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e brindes. Confira a lista dos vencedores:



3km – Feminino



1ª - JULIA MARMENTINI CALGARO



2ª - LUISA DA CRUZ



3ª - MARIA CLARA DOS SANTOS



4ª - SILVANE DA ROSA TIEPPO



5ª - EMANUELI VANESSA RODRIGUES



3km – Masculino



1º - DANIEL KLEIN ORTIZ



2º - ANDERSON SACOMAN PEREIRA



3º - JONATAS DO CARMO BENITES



4º - HENRIQUE SCHOMMER



5º - CAIO CARVALHO



5km – Feminino



1ª - ADRIANE BELMONTE



2ª - ANDRINE AZEVEDO



3ª - PATRICIA ATKINSON



4ª - LUANA GOES SOARES DA SILVA



5ª - MARISANGELA DE OLIVEIRA LIMA



5km – Masculino



1º - LUCAS MATEUS RADTKE



2º - IGOR BOHN



3º - ANDERSON HUNTER



4º - BRUNO PEREIRA DE DEUS



5º - VALMIR FERREIRA



10km – Feminino



1ª - FABRICIA BARNART MAGALHÃES



2ª - ELISETE SILVA



3ª - MARIANA ABREU



4ª - KETLIN BRICTO



5ª - GABRIELE SOARES DE ABREU



10km – Masculino

1º - ADELIO DOS SANTOS



2º - ANDERSON PATRICK BRAZ DAS NEVES



3º - IGOR DA SILVA RODRIGUES



4º - MOISES SILVEIRA MACHADO JUNIOR



5º - CRISTIANO HECKLER