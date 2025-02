Inter x Monsoon: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após vencer o São Luiz por 3 a 1 na última quarta-feira (12), em Ijuí, e reassumir a liderança geral do Gauchão, o Inter volta a campo neste sábado (15), às 16h30min, no Beira-Rio, para enfrentar o Monsoon pela última rodada da primeira fase.

A principal preocupação do técnico Roger Machado é a lesão de Alan Patrick, que, segundo informações preliminares, sofreu uma entorse no tornozelo e pode desfalcar a equipe por cerca de 10 dias. Diante disso, o treinador busca alternativas no elenco para substituir o camisa 10. O confronto terá transmissão da RBS TV, SporTV e Premiere.

Com a liderança do Grupo B já assegurada, com 17 pontos, o Colorado depende apenas de si para terminar com a melhor campanha geral do Gauchão e garantir a vantagem de decidir em casa nos mata-matas. Do outro lado, o Monsoon, vice-líder do Grupo C com 7 pontos, já não tem mais chances de avançar às semifinais. No entanto,ou torcer por tropeços de Brasil-Pel, Pelotas e São Luiz.- Anthoni; Aguirre; Rogel; Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo e Bruno Henrique; Vitinho (Wanderson) e Carbonero; Borré e Valencia.Roger Machado.