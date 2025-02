CBF - Wilson Seneme foi demitido do comando da arbitragem da CBF nesta quinta-feira. Para substituí-lo, a entidade optou por formar um comitê internacional para chefiar a arbitragem. Entre os escolhidos estão o árbitro argentino Nestor Pitana, o italiano Nicola Rizzoli e nomes brasileiros como Sandro Meira Ricci e Luiz Flávio de Oliveira. Neymar - A vitória do Corinthians sobre o Santos na quarta-feira, por 2 a 1, registrou o maior público na Neo Química Arena desde 2014, quando o estádio retirou as arquibancadas móveis utilizadas na Copa do Mundo.A casa alvinegra recebeu 48.169 pessoas, para uma renda próxima de R$ 3 milhões. Esse resultado deve-se, principalmente, ao efeito que a chegada do craque santista causou nos torcedores. Galvão Bueno - O narrador assinou com a Band e acertou o seu retorno à emissora após 45 anos. Ele apresentará o programa ao vivo, "Galvão e Amigos", toda segunda-feira, às 22h30min, além de realizar participações especiais nas transmissões da F1. Futebol feminino - O Grêmio enfrentará o Corinthians na primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina 2025, em jogo único previsto para 9 de março, ainda sem local definido. O Tricolor garantiu vaga pelo desempenho no último Brasileirão. A competição reúne oito clubes e será disputada entre 9 e 16 de março. Tênis - João Fonseca eliminou o argentino Federico Coria por 2 sets a 1 (2/6, 6/4 e 6/2) e avançou às quartas de final do Aberto de Buenos Aires. Já nesta sexta, o outro brasileiro no torneio, na mesma fase, Thiago Wild encara o sérvio Laslo Dere. Tênis 2 - Após vencerem a dupla formada pela belga Elise Mertens e a australiana Ellen Pérez de virada por 2 sets a 1 (7/5, 6/4 e 11/9), Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund enfrentam nesta sexta, às 9h, na semi, a chinesa Jiang Xinyu e a taiwanesa Wu Fang-hsien. Surfe - A Brazilian Storm entra na piscina de ondas artificiais em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa da segunda etapa do Mundial da categoria. No masculino, o Brasil será representado por Ítalo Ferreira, Yago Dora, João Chianca, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Deivid Silva, Miguel Pupo, Samuel Pupo, Edgard Groggia e Mateus Herdy. Além das meninas Tatiana Weston-Webb e Luana Silva. A competição se estende até o domingo.