LeBron e Doncic decepcionam e Lakers perdem de penúltimo colocado na NBA

Ainda em busca do melhor entrosamento, LeBron James e Luka Doncic decepcionaram na noite desta quarta-feira e, longe de suas melhores atuações, contribuíram para a derrota do Los Angeles Lakers para o modesto time do Utah Jazz, uma das piores equipes da temporada regular da NBA. Em casa, o Jazz venceu por 131 a 119.



LeBron e Doncic jogaram juntos pela segunda vez. E mostraram que ainda precisam de muitos minutos juntos em quadra para ganhar entrosamento. Voltando de lesão, o reforço da equipe de Los Angeles jogou apenas 23 minutos e acabou deixando a partida após a quinta falta - não voltou porque o confronto já estava praticamente decidido.



O astro esloveno, alvo de troca bombástica envolvendo também Anthony Davis (que se transferiu para o Dallas Mavericks), terminou sua participação no jogo com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências. LeBron foi apenas um pouco melhor. Em 33 minutos, anotou 18 pontos, sete assistências e seis rebotes.

O maior pontuador dos Lakers foi Rui Hachimura, com 19. O duelo ainda teve o reserva Bronny James, filho de LeBron, com sua maior pontuação da carreira na NBA: nove pontos em apenas sete minutos, no último quarto.



Do outro lado, o Jazz comandou a partida sob a liderança de Lauri Markkanen, autor de 32 pontos. Jordan Clarkson ajudou com 21 pontos, nove rebotes e sete assistências. Keyonte George obteve um "double-double": 20 pontos e 10 assistências após começar a partida no banco de reservas.



A 20ª derrota não deve atrapalhar o ritmo dos Lakers neste momento da temporada regular. A equipe segue no quinto lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 32 triunfos. O Jazz, por sua vez, segue em situação delicada, na 14ª e penúltima posição da tabela, com 13 triunfos e 40 derrotas - tem a terceira pior campanha do campeonato até agora.



LeBron/Doncic não foi a única dupla a ser derrotada fora de casa nesta quarta. Em Dallas, Jimmy Butler e Stephen Curry mostraram que ainda precisam de mais minutos em quadra para embalarem o Golden State Warriors. O time da Califórnia foi derrotado pelos Mavericks por 111 a 107.



Curry liderou os visitantes, com 25 pontos e oito assistências, enquanto o reforço Butler se aproximou de um "double-double": 21 pontos e nove rebotes, além de sete assistências - o brasileiro Gui Santos passou em branco em pontos nos 12 minutos em que esteve em quadra. A boa atuação da dupla formada por Curry e Butler, alvo de altas expectativas, não foi o suficiente para conter o ímpeto de Kyrie Irving e seus companheiros dos Mavericks.



Irving fez a torcida não sentir falta de Doncic ao anotar 42 pontos, se tornando o cestinha do confronto. Klay Thompson contribuiu com 17 contra sua ex-equipe. Max Christie também anotou 17.



Mavericks (29 vitórias e 26 derrotas) e Warriors (27/27) seguem na zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs. O time de Dallas ocupa o oitavo posto, enquanto o rival está no 10º.



Na Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers voltou a ganhar embalo após oscilações nas últimas semanas. O melhor time do campeonato superou o Toronto Raptors por 131 a 108, fora de casa. Foi a quarta vitória consecutiva do líder do Leste e dono da melhor campanha da temporada regular, com 44 triunfos e apenas 10 derrotas.



Donovan Mitchell, com seus 21 pontos, comandou o eficiente jogo coletivo dos visitantes. Ao todo, sete jogadores chegaram aos dois dígitos de pontuação. Jarrett Allen e Evan Mobley registraram "double-double", com 13 pontos e 10 rebotes, e 12 pontos e 15 rebotes. Pelos Raptors, o destaque foi RJ Barrett, responsável por 27 pontos. O time de Toronto ocupa o 13º lugar do Leste, com retrospecto de 17/38.



Confira os resultados da noite desta quarta-feira:





Orlando Magic 102 x 86 Charlotte Hornets

Washington Wizards 130 x 134 Indiana Pacers

Boston Celtics 116 x 103 San Antonio Spurs

New York Knicks 149 x 148 Atlanta Hawks

Toronto Raptors 108 x 131 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 100 x 96 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 110 x 128 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 115 x 101 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 101 x 103 Milwaukee Bucks

New Orleans Pelicans 111 x 119 Sacramento Kings

Houston Rockets 119 x 111 Phoenix Suns

Utah Jazz 131 x 119 Los Angeles Lakers

Denver Nuggets 132 x 121 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 111 x 107 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 128 x 114 Memphis Grizzlies



Acompanhe os jogos desta quinta-feira:





Houston Rockets x Golden State Warriors

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Dallas Mavericks x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x Los Angeles Clippers