Liga dos Campeões - Resultados dos confrontos de ida dos playoffs disputada nesta quarta-feira: Club Brugge 2x1 Atalanta, Mônaco 0x1 Benfica, Celtic 1x2 Bayern de Munique e Feyenoord 1x0 Milan. Manchester City - A derrota para o Real Madrid no jogo de ida dos playoffs da Champions foi mais um duro golpe para o técnico Pep Guardiola assimilar. Neste ano, a instabilidade tem sido a principal marca da equipe na temporada. Ao comentar o revés para o rival espanhol, Pep disse: "é algo que aconteceu muitas vezes. E se acontece muitas vezes é porque não consigo achar soluções". Copa do Brasil - O campeão da edição de 2025 poderá desembolsar até R$ 101 milhões. Este valor só poderá ser alcançado pelas equipes da Série A que entram na primeira fase da competição. As equipes que se classificaram para a Libertadores entram a partir da terceira fase podem embolsar no máximo R$ 97,7 milhões. Santos - O Peixe desbancou o Botafogo e contratou o argentino Benjamín Rollheiser. O meia-atacante de 24 anos, que pertencia ao Benfica assinou contrato até 2028 e vai custar 11 milhões de euros (R$ 65,5 milhões), por 85% dos direitos econômicos do atleta. Basquete - Kevin Durant se tornou o 8º jogador da história da NBA a superar a marca de 30 mil pontos. Apesar da derrota para o Memphis Grizzlies por 119 a 112, na noite desta terça-feira, Durant acertou 34 pontos e se juntou ao seleto grupo com Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki e Wilt Chamberlain. Surfe - Na próxima sexta-feira começa a etapa de Abu Dhabi do Circuito Mundial de Surfe da WSL. Esta fase marca um novo capítulo para as competições em ondas artificiais. Nas quatro etapas realizadas no Surf Ranch, o Brasil venceu três. E nos três títulos conquistados, o vice-campeão também foi brasileiro. Agora, a missão é a primeira vitória no feminino: Tatiana Weston-Weeb e Luana Silva, as duas representantes, possuem a pressão sob seus ombros de conquistar o feito para o País.