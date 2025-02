Gauchão - Pela 7ª rodada do torneio, duelam, nesta quarta: Guarany de Bagé x Caxias, às 19h; Avenida x Juventude, às 19h30min; São José x Monsoon e Brasil de Pelotas x Ypiranga, às 21h30min; e São Luiz x Inter, às 22h. Champions League - Resultados desta terça pelas partidas de ida dos playoffs: Stade Brest 0x3 PSG, Juventus 2x1 PSV; Sporting 0x3 Borussia Dortmund e Manchester City 2x3 Real Madrid. Nesta quarta, fechando os duelos de ida jogam, às 14h45min, Clube Bruge x Atalanta; e, às 17h, Mônaco x Benfica, Celtic x Bayern e Feyenoord x Milan. CPI das Apostas - Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham e da seleção brasileira, prometeu levar um cartão amarelo em partida do Campeonato Inglês contra o Aston Villa, no dia 12 de março de 2023, como forma de presentear o irmão, Matheus Tolentino, que faz aniversário nesse mesmo dia, afirmou o empresário Bruno Lopez de Moura, em delação na CPI das Apostas, instalada no Senado. Fifa - Atual chefe de arbitragem da entidade, o ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, defendeu nesta terça o fim dos rebotes nas cobranças de penalidade durante o tempo regulamentar das partidas. Para ele, a nova regra tem como finalidade facilitar a vida dos goleiros. Tênis - O brasileiro Thiago Wild está na segunda rodada do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na segunda-feira, o principal tenista do País no ranking buscou uma boa virada diante do local Facundo Diaz Acosta, por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 6/3). Tênis 2 - A brasileira Beatriz Haddad Maia e a alemã Laura Siegemund avançaram às quartas de final do WTA 1000 de Doha nesta terça-feira, ao superar a dupla formada pela norte-americana Sofia Kenin e a ucraniana Lyudmyla Kichenok por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). Com o triunfo, elas se garantiram nas quartas de final da competição. Basquete - Após se lesionar na rodada de Natal da NBA, Luka Doncic voltou às quadras na noite de segunda-feira e realizou a tão aguardada estreia pelos Los Angeles Lakers. O esloveno registrou 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em 23 minutos contra a equipe do Utah Jazz. Fórmula 1 - Primeiro brasileiro titular na Fórmula 1 desde a aposentadoria de Felipe Massa no final de 2017, Gabriel Bortoleto vem colecionando patrocinadores antes mesmo de alinhar no grid para sua estreia na categoria, no GP da Austrália, dia 16 de março. O último anúncio foi da Nestlè, que associará a marca KitKat a Bortoleto por pelo menos três anos. "As ações se alinham a uma estratégia voltada ao público jovem", afirma a empresa.