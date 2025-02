Grêmio x Pelotas: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após dois jogos sem vitória, o Grêmio volta a campo nesta terça-feira (11), contra o Pelotas, na Arena. O duelo, válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, começa às 21h30min e pode encaminhar a classificação do Tricolor às semifinais do torneio. Atual heptacampeão estadual, a equipe lidera o Grupo A com 11 pontos, três a mais que o Guarany de Bagé.