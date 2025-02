notas esportivas

Seleção brasileira - A CBF discute internamente acabar com o segredo das pré-listas do técnico Dorival Júnior e fazer a divulgação dos jogadores pré-convocados. No que depender do presidente Ednaldo Rodrigues, isso já vai valer na convocação da próxima Data Fifa que inicia-se no dia 17 de março. Mas o assunto segue sendo debatido na entidade. Neymar - O jogador não teve os dois primeiros jogos dos sonhos em seu retorno ao Santos. Ele sofreu nove faltas, perdeu a bola 40 vezes e acertou apenas três de 14 dribles tentados, de acordo com dados do Sofascore. Ao todo, foram 119 toques na bola e um passe decisivo, completou 46 dos 57 passes tentados e criou uma chance, que foi desperdiçada pelo companheiro. Violência - Torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro dão sequencia à casos de violências no futebol. Após o confronto nas ruas de Belo Horizonte, fogos de artifício, barras de ferro, um soco inglês e uma bomba caseira foram apreendidos. Lena Oberdof - A meio-campista do Bayern de Munique mudou seus comportamentos em campo durante os jogos para evitar ser alvo de sexismo na internet. "Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy", disse Lena. Fórmula 1 - George Russel tem o objetivo de liderar a cara da Mercedes após a saída de Lewis Hamilton. Agora, com um companheiro de apenas 18 anos de idade, o italiano Andrea Kimi Antonelli, Russel pretende usar tudo o que aprendeu para liderar a reconstrução da equipe. "Ainda tenho 26 anos, sinto que sou jovem e faminto, mas este é meu sétimo ano na F1, sinto-me pronto para lutar, e acho que sei o que preciso fazer para tirar o máximo de mim mesmo, e também da equipe. Estou empolgado para ver o que dá para fazer". Tênis - Atual líder do ranking mundial Júnior de tênis, ouro no individual e duplas em Melbourne, se tornando um dos destaques do Grand Slam no mês passado, Vitória Miranda recebeu este nome quando sua mãe ouviu dos médicos que a filha recém-nascida poderia ter pouco tempo de vida. Aos 17 anos, a mineira de Belo Horizonte conquistou dois troféus na modalidade cadeira de rodas, na categoria júnior, e desponta como promessa paralímpica.