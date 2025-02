Eagles dão aula em Mahomes no Super Bowl, esmagam Chiefs e faturam bi da NFL

O Philadelphia Eagles protagonizou um Super Bowl extraordinário, esmagou o atual campeão Kansas City Chiefs em noite histórica e conquistou, por 40 a 22, o bicampeonato da NFL em uma noite histórica para o futebol americano.

O Caesars Superdome, em New Orleans, foi palco de uma final digna de aula ministrada por Jalen Hurts, Saquon Barkley e companhia. Os atletas dos campeões da NFC já haviam dado show em outro palco famoso nesta temporada: a Neo Química Arena. Em setembro do ano passado, os Eagles venceram os Packers em duelo eletrizante em Itaquera.



Patrick Mahomes, por outro lado, viveu uma final trágica. O quarterback foi interceptado duas vezes, sofreu um fumble e simbolizou uma atuação murcha dos Chiefs, que perderam a chance de igualar os cinco títulos do San Francisco 49ers e do Dallas Cowboys na história da NFL.



Foi o segundo título da história dos Eagles no Super Bowl. A equipe já havia conquistado o principal evento de futebol americano do mundo na edição de 2017, quando superou o New England Patriots por 41 a 33.

COMO FOI O 1° TEMPO?



O kick off foi dado às 20h41, e o duelo começou com tentativas frustradas dos Eagles. Saquon Barkley foi completamente travado e, com portas fechadas, pouco conseguiu fazer.

O time da Filadélfia anotou o primeiro touchdown do Super Bowl a 6:30 do fim do primeiro quarto. Jalen Hurts caprichou no passe para Jahan Dotson, que caiu na linha de uma jarda. Na sequência, o próprio Hurts avançou e decretou o 6 a 0 -de quebra, Jake Elliott converteu extra point e fez o 7 a 0.



O segundo quarto começou quente e com interceptação providencial dos Chiefs. Pressionado, Hurts precisou forçar um passe e viu Bryan Cook interromper a jogada.

Os Eagles ampliaram o placar em um field goal de Jake Elliott. O kicker caprichou e, em um chute de 48 jardas, cravou o 10 a 0.

A situação ficou ainda pior para a equipe de Kansas com um novo touchdown, desta vez surgido a partir de um erro de Patrick Mahomes. O astro teve passe interceptado por Cooper DeJean, que protagonizou uma arrancada espetacular de 38 jardas e enlouqueceu a metade leste dos torcedores no Caesars Superdome -o extra point também entrou: 17 a 0.

Mahomes voltou a errar pouco antes do show do intervalo e acabou gerando o terceiro touchdown dos Eagles. Depois da interceptação de Zack Baun em um passe completamente torto do quarterback, A. J. Brown deixou a marcação para trás, recebeu lindo passe de Hurts e aumentou a festa para os fãs do elenco da Filadélfia, que não errou o extra point: 24 a 0.

INTERVALO COM RECORDE E SHOW COM INVASÃO



O primeiro tempo da final acabou com um recorde: a vantagem construída pelos Eagles foi a maior em uma metade inicial de Super Bowl desde 1989 -e a segunda maior da história. Houve também um tabu quebrado por parte dos Chiefs, que saíram zerados de dois quartos pela primeira vez na temporada.

O show do intervalo ficou marcado pela performance de Kendrick Lamar. O rapper iniciou sua apresentação em cima de um carro no palco e embalou o público com os hits "Humble." e "Loyalty". A cantora Sza também apareceu no Caesars Superdome, que foi palco de uma invasão por parte de um torcedor em meio ao espetáculo musical.



COMO FOI O 2° TEMPO?



O terceiro quarto voltou a ter total domínio do time da Filadélfia, que encaixou outro field goal de Elliott, desta vez em chute de 29 jardas: 27 a 0.

Houve tempo para um novo touchdown -de novo com brilho de Hurts. O quarterback caprichou em um passe magnífico de 46 jardas e consagrou Devonta Smith. O extra point, como esperado, entrou: 34 a 0.

Os Chiefs, finalmente, pontuaram pouco antes do último quarto. Mahomes, finalmente, apareceu e mostrou porque é um dos maiores da história, se desvencilhando dos marcadores e lançando nas mãos de Xavier Worthy. A equipe de Kansas tentou a conversão de dois pontos, mas parou no 34 a 6.

A etapa final do Super Bowl teve mais dois field goals de Elliott e Mahomes sofrendo um fumble. O kicker dos Eagles ampliou a vantagem para 40 a 6 em um ritmo já de melancolia por parte dos vice-campeões, que sofreram com seu principal jogador deixando a bola cair.

Nos minutos finais, os Chiefs ainda emplacaram dois touchdowns e converteram quatro pontos, diminuindo o amasso para 40 a 22. Os lances não esfriaram a festa para os fãs dos novos campeões da NFL.