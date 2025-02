Futebol internacional - A zebra resolveu dar as caras na quarta fase da Copa da Inglaterra, neste domingo, no Home Park. Com o time reserva, o Liverpool, líder da Premier League, perdeu por 1 a 0 para o Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do Inglês, e foi eliminado da competição.

Violência - Torcedores de Fortaleza e Ceará entraram em confronto na tarde de sábado, em Fortaleza, antes do clássico entre as equipes, válido pelo Campeonato Cearaense. De acordo com a equipe de comunicação da Polícia Militar do Ceará, 60 pessoas foram detidas. A confusão se deu quando as torcidas se encaminhavam para a partida, marcada para as 16h30, no estádio Castelão

Surfe - O Brasil começou bem sua busca para retomar o trono no Circuito Mundial de Surfe. Após cinco títulos seguidos para surfistas nacionais, o havaiano Jhon John Florence quebrou a série ao ganhar a edição de 2024. Neste sábado, a brazilian storm viu dois representantes irem até as semifinais na etapa de Pipeline e terminarem na terceira colocação: Italo Ferreira e Ian Gouveia.

Diversidade - A oposta Tifanny, do Osasco, fez um desabafo após o título da Copa do Brasil de vôlei feminino. "Chega de transfobia! Vai ter mulher trans campeã, sim!", disse Tifanny, oposta do Osasco. O Osasco São Cristóvão Saúde, de Tifanny, conquistou o tetracampeonato da Copa Brasil neste sábado após vencer o Sesi Bauru por 3 sets a 1, com parciais de 27/25, 16/25, 27/25 e 26/24. Ela marcou oito pontos na decisão.