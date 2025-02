Gre-Nal 444: só restam ingressos em um setor da Arena para o clássico

Neste sábado (7), às 21h, o Gre-Nal 444 será disputado na Arena do Grêmio. Trata-se do primeiro clássico de 2025, o jogo mais importante do ano até então. Como é de praxe, os torcedores já marcaram presença em peso. O Grêmio divulgou que mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que o número de gremistas na partida supere os 50 mil. Para quem ainda quer ver o duelo de perto, resta apenas um setor do estádio disponível: os camarotes.