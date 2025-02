Torcida do Inter esgota ingressos para o setor visitante no Gre-Nal 444

"Haja o que houver, passe o que passar, onde for jogar, também vou estar, sempre a te apoiar". Como diz a famosa cantiga do Inter, no Rio Grande do Sul, o torcedor move montanhas para apoiar o clube do coração. Dessa vez, não será diferente. Nesta terça-feira (4), os ingressos destinados à torcida visitante foram esgotados em poucas horas. Cerca de dois mil colorados irão à Arena neste sábado (8) para apoiar o Colorado em mais uma disputa de clássico. Em pauta, está o Gre-Nal 444, válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho.