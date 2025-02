Aposentadoria - O lateral-esquerdo Marcelo, com passagens vitoriosas por Real Madrid, Fluminense e seleção brasileira, anunciou o fim da carreira nesta quinta-feira, aos 36 anos. "Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol", diz Marcelo, em vídeo no Instagram. Futebol feminino - O técnico Arthur Elias anunciou, nesta quinta-feira, a lista de convocadas da seleção brasileira para um período de treinos. As atletas vão ficar concentradas na Granja Comary entre os dias 17 e 26 de fevereiro da Data Fifa. Sem amistosos programados, o treinador afirmou que esse tempo vai ser importante para dar mais coesão ao trabalho. Neymar - O atleta "apanhou" dos adversários em sua reestreia pelo Santos, na última quarta-feira. Em 45 minutos jogados, Neymar sofreu cinco faltas cometidas pelos jogadores do Botafogo-SP. A força e frequência das infrações foram, inclusive, repercutidas nos jornais internacionais. O número foi maior que a média de faltas por jogo sofridas pelo jogador desde sua estreia no PSG Justiça - Javier Tebas, presidente da LaLiga, atacou o Real Madrid nesta quinta-feira e disse cogitar acionar o clube na Justiça. Isso aconteceu após críticas à arbitragem da competição nacional. Para o dirigente, o atual campeão espanhol "perdeu a cabeça" ao acusar os árbitros de serem tendenciosos contra o Real. "Eles construíram uma história exagerada de vitimização que é completamente infundada com, na minha opinião, o objetivo de minar a competição" Real Madrid - Luka Modric e Vinicius Jr bateram boca na vitória do Real Madrid sobre o Leganés na última quarta-feira e o técnico Carlo Ancelotti deu razão para o croata. "Modric estava bravo com Vinicius? Não sei o que aconteceu, mas se Modric disse alguma coisa, então está correto. Sempre concordo com Luka Modric", disse Ancelotti. O croata, por sua vez, desconversou sobre um possível briga com o brasileiro. Surfe - A brasileira Tatiana Weston-Webb se despediu da etapa de Pipeline do Circuito Mundial. A medalhista olímpica foi eliminada nas oitavas de final pela americana Lakey Peterson por 10,07 a 7,07. Luana Silva, outra representante nacional na disputa, também foi caiu nas oitavas do campeonato havaiano.