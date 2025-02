Inter goleia Brasil de Pelotas por 3 a 0 e chega confiante no Gre-Nal

O Inter goleou o Brasil de Pelotas por 3 a 0. A partir do resultado conquistado no Beira-Rio, o Colorado chegou aos 13 pontos e se isolou ainda mais na liderança do Grupo B. Mesmo com um time reserva, o time de Roger Machado foi superior ao adversário e confirmou o favoritismo já no primeiro tempo. Rogel abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda metade, Vitinho e Valencia fecharam o caixão e garantiram os três pontos. Após a vitória maiúscula, as atenções se voltam para o Gre-Nal 444, que será disputado na Arena neste sábado, às 19h.

O Alvirrubro começou o jogo se impondo. Jogando em casa e com o apoio da sua torcida, a equipe entendeu que não poderia ser diferente. Do outro lado, o Brasil de Pelotas não se deu por morto. Munido com uma defesa sólida, os pelotenses buscaram explorar os espaços deixados pelo mandante em contra-golpes velozes. A dominância do mandante, contudo, foi evidente. Com o passar do tempo, o Inter fechou as lacunas e oprimiu o visitante. O atacante Carbonero se destacou do lado vermelho por sua proatividade e repertório para quebrar linhas.

Aos dois minutos, depois de disparada de Wanderson, Carbonero recebeu na frente da grande área e tentou a sorte. No fim, só esperou mesmo. A bola foi direto para a arquibancada. Já aos nove, em uma jogada construída por Carbone, Braian Aguirre pisou na área pela direita e alçou a bola para o meio. Wanderson chegou nela, mas pegou de mal jeito e a finalização espirra para cima.

Os pelotenses devolveram. Em grande lance de Charopenm, Kaue ficou cara a cara com Anthoni pela direita. Contudo, o atacante tirou demais do goleiro e mandou para fora. Apesar do espasmo, o Inter seguiu em cima.

Nos 24, o gol quase veio. Mais uma vez, em construção de Carbonero, Aguirre recebeu pela direita e cruzou. A despeito da qualidade do passe, Vitinho se jogou na bola e quase encobriu Wellington com um cabeceio. É tiro de meta para o Brasil.

Enner Valencia foi o próximo a assustar o goleiro pelotense. Aos 29 minutos, Vitinho bagunçou a defesa pela direita e cruzou para o colombiano, que carimbou o travessão. Seguiu-se no 0 a 0. Nos 38, Braian Aguirre apareceu adiatado novamente pela direita, mas, na hora de cruzar, Guilherme Cerqueira o alcançou e impediu perigos maiores. O Colorado continuou no cangote e o insistência pagou.

Nos acréscimos, aos 51 minutos, Wanderson alçou a bola no meio da área em um escanteio. Depois de um clássico empurra empurra na defesa, Rogel conseguiu aparecer sozinho no ar. É bola para o fundo das redes. O Inter saiu na frente no Beira-Rio.

Na segunda etapa, os pelotenses, precisando correr atrás do prejuízo , abriram a porteira. O Colorado não foi bobo e aproveitou as oportunidades. Já aos três, a partir de uma sobrada na frente da área, Vitinho centralizou entre os zagueiros e bateu rasteiro no canto esquerdo de Wellington. O goleiro, por sua vez, não chegou a tempo. O atacante ampliou a vantagem e marcou o seu primeiro gol pelo Inter.

A alegria não durou muito. Logo em seguida, Alan Bald descontou de cabeça em rebote, originado por bela cobrança de falta pela esquerda. A arbitragem discordou. Subiu a bandeira: posição irregular. Segue 2 a 0 para o mandante.

E quem não faz leva. Nessa caso, leva de novo. Aos 20 minutos, Pablo foi lançado pela esquerda e cruzou para Valencia. O colombiano se adiantou e matou a jogada. Inter três, Brasil de Pelotas zero.

No restante do duelo, o time vermelho continuou pressionando. O Brasil até tentou esboçar uma reação, porem sem muita expressividade. Diferente dos últimos jogos, o Inter saiu de campo não só com a vitória, mais com um desempenho que satisfez.

Inter (3) - Anthoni; Aguirre, Rogel, Victor Gabriel (Kaique Rocha) e Pablo (Ramon); Ronaldo e Thiago Maia (Gustavo); Wanderson (Lucca), Vitinho e Carbonero (Yago Noal); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas (0) - Wellington; Danilo G. (Israel), G. Cerqueira, Bruno Miranda e Alan Bald; Rafael Gelati (Gabriel Francisco); Fabro e Kaue (João Victor); Charopem (Higor), Mayco Félix e Jota (Histone). Técnico: William de Mattia.

Arbitragem: Roger Goulart.