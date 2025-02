Campeonato Gaúcho - Fechando a 5ª rodada da fase de grupos, São José x Ypiranga se enfrentam às 19h, e Monsoon x Guarany de Bagé, às 21h30min. Santos - O clube criou um departamento para proteger os direitos de propriedade intelectual do clube após acertar o retorno de Neymar. O presidente Marcelo Teixeira lançou o Departamento de Planejamento e Assuntos Estratégicos. A decisão foi motivada pela repercussão da vinda do astro brasileiro, com o clube prevendo uma movimentação da indústria esportiva nacional. O setor ajudará no combate à pirataria. Entre outras atividades, o departamento "fomentará a defesa econômica de nossas propriedades, em especial os materiais esportivos, produtos licenciados e direitos de transmissão", de acordo com o Peixe. Fórmula 1 - Após perder seu assento na Sauber para o brasileiro Gabriel Bortoleto, Guanyu Zhou foi anunciado nesta quarta-feira como reserva da Ferrari para a temporada 2025 da Fórmula 1. O primeiro piloto chinês da categoria está voltando ao time italiano após integrar sua academia por quatro anos, entre 2015 e 2018. Beach Tennis - A partir de hoje até domingo, a areia da praia de Xangri-Lá receberá mais de 1,2 mil atletas em um dos maiores torneios amadores de Beach Tennis do Brasil. A nova edição do evento conta com 32 categorias disputadas em 65 quadras, ao longo de quase 1km de extensão na beira da praia. Organizado pela Federação Gaúcha de Tênis, em parceria com a prefeitura do município, o torneio é organizado por Jorge Piccoli, Bruno Piccoli e Guto Bopp e busca reunir atletas de todo o Estado.