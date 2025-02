Seleção brasileira - A CBF anunciou que a comissão técnica viaja nesta semana à Europa para observar jogadores. O roteiro envolve jogos e treinos em quatro países: França, Inglaterra, Espanha e Itália. O técnico Dorival Júnior, o coordenador Juan, além dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sotero, vão se dividir até o próximo dia 24 para ver de perto quem eles querem convocar para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias, em março. Dorival planeja divulgar uma lista completa já ao fim de fevereiro. Os jogos estão marcados para os dias 20 e 25 de março. Neymar - O atleta foi registrado pelo Santos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e tem caminho livre para estrear pelo Santos nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, no Campeonato Paulista. Apresentado à torcida na última semana, na Vila Belmiro, o craque pode reestreiar na data em que completa 33 anos de idade. Cruzeiro - Leonardo Jardim é o novo técnico da Raposa. O técnico português assinou por duas temporadas. Ele chega junto dos auxiliares Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias. Leonardo Jardim estava no Al Ain, dos Emirados Árabes, e rescindiu seu contrato para fechar com o time mineiro. O técnico teve passagens por Braga, Sporting, Monaco e Al-Hilal. Polêmica - Cristiano Ronaldo reacendeu o debate sobre a credibilidade da Bola de Ouro em entrevista ao programa espanhol La Sexta. O astro português defendeu enfaticamente Vinicius Jr., afirmando que o brasileiro deveria ter sido eleito o melhor jogador do mundo em 2024. "Fiquei decepcionado pelo Vinicius. Ele mereceu. Ganhou a Champions League e fez a diferença nas principais partidas. Não fiquei surpreso com o resultado da Bola de Ouro, porque, na minha opinião, não há credibilidade na premiação", declarou. Milan - Nesta terça, o clube italiano oficializou a contratação do meia-atacante João Félix. O jogador de 25 anos chega por empréstimo do Chelsea até o final da temporada europeia, sem cláusula de opção de compra. Após realizar os exames médicos em Milão na segunda-feira, Félix assinou contrato com o clube rossonero e já se prepara para uma possível estreia diante da Roma pelas quartas de final da Copa da Itália.