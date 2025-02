João Fonseca e Thiago Monteiro sobem no ranking da ATP após cair na Davis

Após a dura derrota do Brasil para a França pela Copa Davis, João Fonseca recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira (3). O jovem tenista carioca subiu uma posição no ranking da ATP, chegando no 98º posto. O compatriota Thiago Monteiro também galgou um degrau na lista e aparece logo atrás, no 99º lugar. Com a subida, o jovem registra mais uma vez sua melhor posição da carreira, algo recorrente nas últimas semanas. Tendo começado a temporada 2024 no distante 730º lugar, ele terminou em 145º, dando um incrível salto de 585 colocações.

Entre o fim de 2024 e o início de 2025, o tenista de 18 anos conquistou dois títulos seguidos: o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra. Com as vitórias no qualifying e na primeira rodada da chave principal do Aberto da Austrália, somou 14 vitórias consecutivas, se tornando alvo da atenção do mundo do tênis em nível internacional.

Fonseca vem de derrota no fim de semana na única partida que disputou no confronto entre Brasil e França pela fase classificatória da Copa Davis, fora de casa. O time brasileiro perdeu por 4 a 0. O tenista de 18 anos foi superado por Ugo Humbert, 15º do mundo, por 2 a 0. O resultado, contudo, não afetou seu ranking, porque os confrontos da Davis não distribuem pontuação na lista da ATP.

A subida de Fonseca e Thiago Monteiro, que não foi convocado para a Davis, se deve à queda do argentino Federico Coria, que despencou cinco posições no ranking. Os dois brasileiros tentam sustentar suas posições dentro do Top 100 já visando o segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros. Os 100 primeiros costumam garantir vaga direta na chave principal - a lista deve ser fechada daqui a dois meses.

Depois de defender o Brasil na competição por equipes, Fonseca voltará à quadra na semana que vem, quando disputará o Torneio de Buenos Aires, de nível ATP 250, na Argentina. Sua parada seguinte é o Rio Open, que começa no dia 17.