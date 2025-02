Copa do Brasil - A CBF anunciou a data do sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. A cerimônia ocorre na próxima sexta-feira, às 15h. Nesta etapa inicial, serão conhecidos os 40 confrontos. O atual campeão da competição, o Flamengo, entra somente na 3ª fase, assim como outros 11: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB. Futebol internacional - A janela de transferências se encerra na Europa nesta semana com cifras elevadas e destaque para o Manchester City. Vindo de uma dura goleada para o Arsenal no Campeonato Inglês, o clube encabeça a lista de contratações de peso com a chegada do atacante egípcio Omar Marmoush, por 75 milhões de euros, seguida pelos zagueiros Abdukodir Khusanov, por 40 milhões de euros, e o brasileiro Vitor Reis, por 37 milhões de euros. De acordo com o Tranfermarkt, o mercado teve movimentação geral de mais de R$ 8,5 bilhões. Santos - Neymar voltou com tudo às atividades nesta segunda-feira. A primeira sessão de treinos do camisa 10 contou com chegada de helicóptero, café da manhã com os companheiros, intensidade no treino físico e até sua primeira assistência a gol no CT Rei Pelé. Pelas imagens divulgadas pelo Santos, Neymar mostrou empenho no trabalho físico, com boa movimentação e rapidez nos tiros curtos. Na sequência, teve seu primeiro contato com a bola desde que chegou ao time da Vila Belmiro. O jogador não demonstrou nenhuma limitação ou restrição nos movimentos em chutes e passes. Pan-Americano - O Rio de Janeiro fechou parceria com Niterói para uma candidatura conjunta à sede da edição de 2031. Um ponto de preocupação do COB, porém, foram os imbróglios judiciais ainda referentes ao Pan de 2007, que teve a Cidade Maravilhosa como sede. As ações têm valores que, somados, podem gerar uma dívida de R$ 178 milhões. São cinco processos judiciais que envolvem o Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos 2007 (CO-RIO 2007), entre Tribunal de Contas da União (TCU) e Justiça Federal. Tênis - Após a dura derrota do Brasil para a França pela Copa Davis, João Fonseca recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O jovem tenista carioca subiu uma posição no ranking da ATP, para o 98º posto. O compatriota Thiago Monteiro também galgou um degrau na lista e aparece logo atrás, no 99º lugar.