Supercopa do Brasil - Na disputa do primeiro título do calendário brasileiro, marcado pelo clássico carioca, o Flamengo foi superior ao Botafogo e venceu por 3 a 1, na partida disputada em Belém do Pará. O confronto ficou suspenso por 1h12min devido às fortes chuvas que caíram no estádio Mangueirão.

Sul-Americano Sub-20 - Em uma partida apenas para cumprir tabela, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 pela Colômbia neste sábado, pela quinta e última rodada da fase de grupos do torneio no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. As duas equipes já estavam classificadas para o hexagonal final da competição, que começa amanhã e terá também Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina.

Neymar - O técnico do Santos, Pedro Caixinha, confirmou que o atacante vai para o jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto, na quarta-feira. A informação foi dita pelo treinador na coletiva após a vitória sobre o São Paulo, por 3 a 1, neste sábado, na Vila Belmiro. A reestreia do camisa 10 está marcada para as 21h35min.

Violência - Quatro pessoas seguem internadas em decorrência da briga ocorrida no sábado entre torcedores de Santa Cruz e Sport pelas ruas do Recife, horas antes de partida entre as equipes pelo Campeonato Pernambucano. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram momentos de correria, pancadaria e ações extremamente violentas. Como punição, as próximas cinco partidas dos clubes serão sem a presença de suas torcidas.

Handebol - A Dinamarca derrotou a Croácia por 32 a 28, neste domingo, em Oslo, na Noruega, e conquistou o quarto título consecutivo do Mundial masculino. A seleção fez uma campanha impecável na competição, vencendo seus nove jogos e tendo o melhor ataque e a melhor defesa. Com isso, a seleção brasileira, que chegou até as quartas de final, quando perdeu para a própria equipe nórdica por 33 a 21, terminou em sétimo lugar.