João Fonseca cai diante de francês na estreia do Brasil na Copa Davis

O tenista João Fonseca batalhou, mas não conseguiu superar o francês Ugo Humbert na estreia do Brasil na Copa Davis. Em Orleans, neste sábado, o brasileiro foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 20 minutos de partida.

Apesar de viver um bom momento e carregar grandes expectativas, Fonseca não conseguiu sustentar o ritmo diante do sólido jogo do francês. Atual top-15 do mundo, Humbert se impôs nos momentos decisivos do confronto e colocou a França em vantagem no torneio.

"Fonseca é super talentoso, mas eu adoro esse tipo de jogo e consegui aproveitar bem os saques. Ele é um jogador de quem eu realmente gosto, mas eu me virei muito bem e, posso dizer que, adoro jogar dentro de casa", disse Humbert.



O primeiro set entre João Fonseca e Ugo Humbert foi intenso e equilibrado, com quase 50 minutos de disputa acirrada. O brasileiro começou demonstrando certa ansiedade, mas rapidamente se ajustou, impondo um jogo agressivo com saques potentes e forehands precisos. Fonseca conquistou um ace, mas cometeu duas duplas faltas, mostrando momentos de oscilação. Apesar disso, manteve-se competitivo contra o francês, levando o set a uma reta final emocionante.

Quando Humbert alcançou seu primeiro set point, a equipe brasileira solicitou uma revisão de bola decisiva que havia sido dada como fora. A checagem, no entanto, confirmou que a bola foi dentro, dando uma sobrevida a João Fonseca, que buscou o 5/5. Apesar da reação do adversário, Humbert se manteve firme e aproveitou momentos de tensão do adversário para fechar o set por 7/5 e sair em vantagem na partida.



No segundo set, Ugo Humbert manteve o ritmo agressivo e assumiu o controle da partida, enquanto João Fonseca enfrentou dificuldades para acompanhar o alto nível imposto pelo francês. O brasileiro iniciou o set tentando se manter competitivo, mas perdeu o serviço logo no quarto game, o que permitiu ao adversário abrir vantagem no placar.



Humbert, sólido no fundo de quadra e eficiente nas subidas à rede, não deu brechas para Fonseca reagir. O francês explorou os momentos de instabilidade do brasileiro, que passou a cometer mais erros não-forçados, principalmente em tentativas de aceleração com o forehand. Mesmo com o apoio da torcida brasileira, Fonseca não conseguiu reverter o cenário. Com isso, o número 15 do mundo precisou apenas confirmar os serviços para abrir vantagem na série.



O Brasil vai tentar igualar o duelo com Thiago Wild, que enfrenta Arthur Fils, número 19 do mundo, em partida prevista para este sábado, às 13h, horário de Brasília.