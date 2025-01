João Fonseca abre confronto da Copa Davis contra francês número 15 do mundo

Em grande momento neste início de temporada, João Fonseca vai abrir o confronto do Brasil com a França pela fase classificatória da Copa Davis, neste sábado (1). O jovem tenista, de apenas 18 anos, vai enfrentar Ugo Humbert, atual número 15 do mundo, pela primeira vez. Na sequência, Thiago Wild terá pela frente o jovem Arthur Fils.

O confronto será aberto às 10h30min com o jogo de Fonseca. Na sequência, Wild fará o segundo jogo. No domingo, os jogos vão começar mais cedo, às 10h, a partir das duplas. Marcelo Melo e Rafael Matos enfrentarão Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert.

Na sequência, no domingo, os confrontos de simples de sábado serão invertidos. Wild jogará primeiro, contra Humbert. E Fonseca, caso seja necessária a disputa do quinto jogo, enfrentará Fils, a quem venceu nos últimos dois jogos no circuito.

O confronto será disputado em piso duro na quadra coberta escolhida pela equipe francesa, no Palais des Sports, na cidade de Orléans. O duelo, definido em melhor de cinco partidas, vale vaga na segunda rodada desta fase, na briga por uma lugar na fase final, em novembro.

Fonseca é o atual número dois do Brasil, e o 99º do mundo, após suas grandes performances no qualifying e na chave principal do Aberto da Austrália. O carioca está em sua terceira convocação para a equipe brasileira.

"É uma oportunidade de representar e honrar o Brasil. Para mim, é sensacional fazer parte disso e queremos colocar o nosso tênis entre os principais do mundo, assim como no ano passado. Estamos trabalhando para isso e temos um time muito confiante", comentou o brasileiro.

O jovem carioca estreou na Davis no ano passado e disputou dois confrontos. Ainda com pouca experiência, ele somou duas vitórias e uma derrota, todos em jogos de simples. Após semanas de brilho, entre o fim do ano e o início da nova temporada, com dois títulos seguidos e 14 vitórias consecutivas, Fonseca ganhou reconhecimento nacional e mundial e se tornou uma das apostas do Brasil para tentar surpreender os favoritos franceses.

Nos jogos de simples, o Brasil também será representado por Thiago Wild, número 1 do Brasil e atual 76º do mundo. De volta ao time, após não ter sido convocado na temporada passada, ele fará sua primeira partida contra Fils, 19º do mundo e "freguês" recente de Fonseca.

"Nós já sabíamos das possibilidades e adversidades de jogar aqui contra a França. Então trabalhamos durante a semana para deixar a equipe pronta, independente da formação", afirmou o capitão do Brasil na Davis, Jaime Oncins, que jogou o favoritismo para a França. "Se você colocar no papel, a França é favorita pelos rankings e pelo ambiente, mas eu acredito bastante o nosso time. É uma situação parecida com alguns confrontos recentes que tivemos, como contra a Dinamarca." Em setembro de 2023, o Brasil encarou a equipe dinamarquesa fora de casa e venceu a série por 3 a 1, garantindo vaga na fase classificatória da Davis da temporada seguinte.