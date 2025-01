Anunciado pelo Santos, Neymar encara projeto para ir à Copa de 2026

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou ontem, por meio de um vídeo publicado no Instagram, a contratação de Neymar. Ídolo histórico do clube praiano, o atacante está de volta após 11 anos e meio, com um compromisso que deverá ter duração inicial até 30 de junho. Autor de 136 gols em 225 jogos com a camisa santista, ele retorna a São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

Aos 32 anos — completa 33 no dia 5 de fevereiro —, Neymar não é mais um menino franzino que encantou o Brasil no início da década passada, mas seu corpo tem dado múltiplos sinais de fragilidade. As lesões se acumulam, e o atleta vem da mais grave que já sofreu, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O brasileiro atuou muito pouco desde a queda do Brasil na última Copa do Mundo, em dezembro de 2022. Fora dos planos do PSG, na França, partiu no meio de 2023 ao riquíssimo futebol da Arábia Saudita, bancado pela monarquia local, mas só conseguiu disputar sete partidas em um ano e meio, com um gol e duas assistências.

Descartado pelo técnico Jorge Jesus, foi procurado pelo Santos e aceitou o retorno ao futebol brasileiro para ganhar ritmo de jogo e recuperar o status de peça-chave do Brasil no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. O último empecilho resolvido foi a liberação do compromisso assinado com o Al Hilal, até o meio do ano. O atleta ainda tinha US$ 65 milhões (R$ 383 milhões) a receber e aceitou abrir mão de parte do valor.

O acerto de curta duração mantém abertas as possibilidades do atacante na principal janela europeia de transferências, no verão do hemisfério norte. Mas o Santos crê no sucesso da parceria e na possibilidade de segurá-lo ao menos até o meio de 2026, com o referido apelo da preparação em casa para a Copa do Mundo.

O clube agora trabalha nos detalhes da apresentação do craque à torcida. Ele é aguardado em São Paulo hoje, e a ideia do departamento de marketing alvinegro é marcar uma festa para o estádio do Pacaembu para amanhã. O jogador também estará na Vila Belmiro, neste sábado, quando o time praiano recebe o São Paulo pelo Campeonato Paulista.