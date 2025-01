Decisivo e garçom, Raphinha tem números melhores que Vinicius Júnior

Raphinha vive a temporada dos sonhos no Barcelona e desponta como um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. O brasileiro soma 22 gols e nove assistências em 30 jogos pelo Barça até aqui, totalizando pelo menos uma participação em gol por partida. Muito do sucesso passa por Hansi Flick. O treinador alemão potencializou o brasileiro desde que chegou ao Barcelona e se derreteu ao falar sobre o comandado em entrevista recente.

"Tenho uma equipa fantástica e os jogadores são inacreditáveis, mas nunca tive um jogador como Raphinha. Ele é incrivelmente dinâmico com e sem bola. Toda equipe precisa dele, mas nós o temos", disse Hansi Flick. Raphinha também tem sido marcante em momentos decisivos. O brasileiro fez o gol da virada heroica do Barcelona sobre o Benfica na última terça-feira (21), pela Liga dos Campeões, assim como tem deixado sua marca em clássicos contra o Real Madrid, com três gols e duas assistências em dois jogos na temporada.

MELHOR QUE VINI JR. E COMPANHIA

Os números de Raphinha na temporada são melhores que os de outros astros do futebol mundial, incluindo Vini Jr, eleito o melhor do mundo no prêmio The Best, da Fifa. Neste momento, apenas Salah (Liverpool), Kane (Bayern de Munique), Lewandowski (Barcelona) e a sensação Viktor Gyökeres (Sporting) têm números melhores do que Raphinha entre os principais jogadores do momento. O sueco do Sporting, é claro, em uma liga de menos destaque. Kane e Lewa têm vantagem pela quantidade de partidas disputadas.

COMPARE OS NÚMEROS

Raphinha

- 30 jogos

- 22 gols

- 9 assistências

- 31 participações em gols

Vini Jr.

- 26 jogos

- 15 gols

- 9 assistências

- 24 participações em gols

Salah

- 31 jogos

- 22 gols

- 17 assistências

- 39 participações em gols

Haaland

- 29 jogos

- 22 gols

- 1 assistência

- 23 participações em gols

Mbappé

- 30 jogos

- 18 gols

- 4 assistências

- 22 participações em gols

Kane

- 23 jogos

- 22 gols

- 9 assistências

- 31 participações em gols

Bellingham

- 27 jogos

- 9 gols

- 7 assistências

- 16 participações em gols

Lewandowski

- 29 jogos

- 28 gols

- 3 assistências

- 31 participações em gols

Gyökeres

- 31 jogos

- 33 gols

- 6 assistências

- 39 participações em gols

Yamal

- 26 jogos

- 9 gols

- 12 assistências

- 21 participações em gols